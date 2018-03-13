延迟退休要延到多久？人社部副部长这样回应

原标题：延迟退休新回应！要延过60岁、部分职工可自主选择？人社部副部长这样说

延迟退休究竟怎么弄？要延到多少岁？对那些人群有影响？

3月12日，全国政协总工会界别小组会议上，人社部副部长汤涛在回应委员呼声时表示，延迟退休是大势所趋。

全国政协委员俞光耀指出，根据规定，党政机关、人民团体和事业单位中的正、副处级女干部，具有高级职称的女性专业技术人员，可以年满60周岁退休。

人社部副部长：要延过60岁 建议部分岗位职工可自我选择

“不仅是60岁，从长远来看恐怕还要有所延迟。”汤涛表示，无论是从养老金方面，还是从人力资源的合理配置来说，延迟退休都是大势所趋。2017年，俄罗斯就已经做出了延迟退休的规定。

不过，汤涛也表示，不少职工对于延迟退休有着不同的意见，例如一些女职工，长期在急难险重的岗位工作，从体力劳动和危险性的角度考虑，她们不愿意延迟退休。

对此，有委员建议，企业干部可以参照政府部门的规定予以优先解决，而对于职工，则允许其自我选择是否愿意延迟退休。对此，汤涛说道，“我赞同你的观点。”

哪些人受延迟退休影响？

人社部部长曾表示，延迟退休政策最根本的原则，是“小步慢走，渐进到位”，为了给公众做好心理准备的时间，政策出台后至少五年，才会渐进式实施。

按照退休年龄改革方案：从2018年开始，女性退休年龄每3年延迟一岁，男性退休年龄每6年延迟1岁，直到2045年同时达到65岁。

延迟退休了，“五险一金”如何利益最大化？如何正确使用不浪费？

1、养老保险

养老保险一般要缴满15年，到退休的时候才能终生享受基本养老金。所以想拿养老金的人请务必在自己退休前缴满15年。如果到退休时养老保险缴不满15年，国家会把你自己账户上积累的那每月8%的养老金退给你。而单位为你交的20%的钱就拿不到了。

2、生育险

其实生育险不仅女生可以有，男生拥有它也绝不是累赘！你不知道吧？

先说说女生如何使用生育险：

如果你在工作期间怀孕生子，那么等你出院后要尽快把相关证件，比如结婚证（未婚生子的就报销不了）+准生证（非单独生2胎的报销不了）+相关检查病历+住院和手术费用的所有发票等等N多材料交到公司。通常公司会在医保规定的范围内，给你报销。

然后我们说说男生。别老觉得一个大老爷们儿每个月还得缴生育险多么不值，讲真哦，如果你老婆没工作或者她的单位没给缴生育险，在她产前，你缴的生育保险满9个月了，那么你也可以报销生育费用的。

3、失业保险

想领取失业险，就必须同时符合三个条件，一是你的单位和本人已经连续缴费满1年；二是已经进行失业登记并有求职要求；三是并非因本人意愿中断就业。

前两点都好理解，最后一个“非本人意愿中断就业”该如何判定呢？比如公司主动把你劝退了，或者合同到期，你和单位双方都不想续签了，这两种情况才可以领取失业险。要是自己主动提出离职的，就算你缴满1年，就别想拿到失业金。

4、医疗险

除了报销医药费，还可以把账户中的钱提现。

医疗险顾名思义就是用于报销看病住院，或者买药的费用。但是部分地区，比如北京，自己账户缴费的那笔钱（2%+3块），除了可以用于买药、看门诊，还可以到指定的银行取现自由支配。

5、工伤险

上下班路上出了事故也可以报销。

可能是你还不知道该怎么用吧。赶紧给你支一招：

如果你上班的路上被车撞了，别私了，赶快报警，让警察来调查记录并拍照采集证据，处理后会开具事故鉴定书之类的凭证，你拿着警察叔叔开的凭证，就可以找公司报销工伤险了。

另外，工伤险还有个时效问题。如果你2015年8月17日出了工伤，别耗着，马上跟用人单位说，如果过了1个月都没有上报，就算你证据齐全，恐怕报不了了。

6、住房公积金

除了买房，租房装修也可以提取。

住房公积金的每月缴费，个人支付基本工资的12%，同时单位再给你补12%。比如你每月交600，单位再给你补600，也就是你的公积金账户中这个月一共有1200元。这笔资金可以用来买房子还贷款、或者提交租房证明定期提取用于房费，如果你有地皮想盖房子，那盖房子的钱也可以从公积金里付。

不过还有一些公积金的使用方法，比如离退休职工、想定居海外的、被认定完全丧失或大部分丧失劳动能力的、购买、建造、大修、装修自住住房的、偿还住房贷款本息的、领取失业保险金的、纳入低保或特困范围的、家庭成员罹患重大疾病等情况，都可以提取公积金。

来源：劳动报

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责任编辑：霍宇昂