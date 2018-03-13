菲总统友华政策获前任力挺:中国不是竞争对手

原标题：杜特尔特友华政策获“前任”力挺：中国不是竞争对手

菲律宾前总统阿罗约接受采访（图源：CNN）

海外网3月13日电 菲律宾总统杜特尔特上任后一改上一届政府的对华政策，与中国展开友好交往，他的友华政策也受到了前总统的认同和赞扬。菲律宾前总统、现任邦板牙省众议员阿罗约日前在接受外媒采访时表示，菲律宾不应视中国为竞争对手。她对杜特尔特向中国倾斜的政策表示赞同，认为这与自己任职时的政策相似。

综合CNN及菲律宾GMA新闻报道，阿罗约12日在接受了美国有线电视新闻网菲律宾分社的采访。她表示：“当中国在20世纪80年代开始觉醒后，许多菲律宾人对中国持谨慎态度，他们把中国视为潜在的对手。然而40年过去了，如今我们可以看到，中国并不是竞争对手，而是市场，是投资者。”

阿罗约表示，在中菲关系方面，杜特尔特政府实行的政策与她任职期间几乎完全一致。“在我任职时，我着重于加强中菲在经济与贸易上的联系。如今杜特尔特总统也实行这样的政策，和我的做法很像。”尽管中菲两国在南海问题上仍存在分歧，但是杜特尔特早前表示，他希望和中国保持友好的关系。

在随后谈到菲律宾和美国的关系时，阿罗约表示，杜特尔特仅仅是希望菲美关系可以建立在互相尊重的基础上。

阿罗约说：“我觉得，杜特尔特总统也在寻求与美国建立友好关系，但是必须明确的一点就是，双方必须基于互相尊重的立场。”

据悉，阿罗约是菲律宾第14任总统。她曾就读于美国华盛顿乔治敦大学，与美国前总统比尔·克林顿还是同班同学。虽然她并非华裔，但她与菲律宾华人关系密切，实行对华友好政策。

在菲律宾前总统阿基诺2010年上台后，阿罗约因被指“操控选举”以及涉嫌滥用作为慈善项目的国家彩票基金，在2011年和2012年两次遭到逮捕。2016年，杜特尔特上台后，阿罗约的命运也出现了转机。据中新社报道，2016年7月，菲律宾最高法院的大法官们表决结果裁定驳回针对阿罗约涉嫌滥用慈善彩票署资金犯下掠夺罪的指控，下令立即将其释放。（海外网 张霓）

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