银监会保监会将合并 中国金融监管是要干这件大事

原标题：两会合并，中国金融监管是要干这件大事

来源：国是直通车

13日，国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。根据该方案，改革后，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个。

其中，方案提出，拟将中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）和中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位。

翻看历史，不管是银监会还是保监会，都还是正值青春的“小伙子”。中国银行业监督管理委员会成立于2003年4月，当下刚刚15“岁”；而中国保险监督管理委员会成立于1998年11月，至今刚满20“岁”。

作为监管部门，两部委曾分业维护银行业、保险业的合法、稳健运行，为何如今突然要合并？对于监管而言，此次合并意味的是紧，还是松？

张云 摄 来源：中新网

尘埃落定

事实上，银监会和保监会要合并这件事，传言已久，但并未得到证实，如今也算是成埃落定。

国务委员王勇13日上午在十三届人大一次会议上就国务院机构改革方案作出说明时表示，金融是现代经济的核心，必须高度重视防控金融风险、保障国家金融安全。

方案提出，将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位。

王勇称，中国银行保险监督管理委员会主要职责是，依照法律法规统一监督管理银行业和保险业，维护银行业和保险业合法、稳健运行，防范和化解金融风险，保护金融消费者合法权益，维护金融稳定。

“我认为此次合并是非常正确的。”社科院金融研究所金融市场研究室副主任尹中立在接受中新社国是直通车记者采访时表示，虽然银行业、保险业一直是分业经营、分业监管，但从实际来看，金融机构的业务交叉较多，随着经济发展，金融行业出现了混业经营的现象。而两者从属的监管机构不同，就造成一些监管的真空、灰色地带的出现，所以现在将银监会与保监会合并，也是在一定程度上适应金融业发展的新需求。

而中国东方资产管理股份有限公司首席经济学家吴庆则对国是直通车表示，这一次的调整与上一次的调整不完全一致。上一次独立设计了三会，推进了分业监管，现在合并了其中的两会，从表面上看，我们是走了回头路，实际上将两者合并，分业监管的理念并没有被推翻，只是对金融监管的理解有所加深。

尹中立亦强调，监管机构的调整只是第一步，未来还任重道远，金融市场随着时间的推移，创新的思路也是层出不穷的。

中新社发 燕平 摄 来源：中新网

央行的监管职责

值得注意的是，本次还将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责划入中国人民银行。这对于央行而言又意味着什么呢？

吴庆表示，央行的职责有所加强，这符合全球金融监管的趋势。“金融领域不断发生新的变化，也改变着中国对金融业以及金融监管的认识，所以进行相应的调整很有必要。”

他表示，过去我们认为货币政策应该独立，所以将监管机构与央行分离开，这个观念现在仍然没有改变，货币政策确实应该独立，甚至央行还应该继续向增加独立性的方向推进，但这并不意味着央行不能拥有监管的职责。“央行应该有多重的职责，既应该有货币政策的职责，也应该有一部分监管的职责，所以我们现在将‘拟订银行业、保险业重要法律法规草案和审慎监管基本制度的职责’回归到了央行。”

此外，吴庆还强调，在未来金融监管体系当中，最重要的机构就是2017年成立的国务院金融稳定发展委员会。这个委员会的办公室设在央行，也就意味着央行不仅承担货币政策、金融监管的职责，一些其他的职责也会落在央行的头上。

中新网记者 金硕 摄 来源：中新网

释放信号

此次两会合并，意味着未来中国金融监管会向何方前进？中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军认为，还是需要职责更加明确、功能定位更加清晰，对不同领域的风险都能够完全覆盖的总体思路。本着这样的思路，来搭建监管的组织架构、配置资源，既考虑到微观层面的风险，也考虑宏观层面的风险，同时符合金融业健康发展的要求，让金融业更高效地支持经济发展。

“毫无疑问，未来监管要达到的目标是，做到金融监管的全覆盖，不留死角。”尹中立强调，经过机构改革之后，这个目标一定是要做到监管的全覆盖，但是能不能做到有效的全覆盖？还是要时间来检验。

而在吴庆看来，未来金融领域的竞争也将更加激烈。“把不好的竞争渠道堵住，更多的机构会按照公平地、对金融消费者更加有利的方式来相互竞争。促使金融机构不断改善产品设计，向着提高金融消费者的福利方向去努力，而不是在监管方面打主意。”

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责任编辑：张迪