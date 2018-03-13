徐绍史当选全国人大财政经济委员会主任委员

曹建明：

现在进行第六项议程，表决《第十三届全国人民代表大会财政经济委员会主任委员、副主任委员、委员名单（草案）》

这个名单草案，主席团提名后，各代表团进行了酝酿。根据各代表团的酝酿意见，主席团会议决定将这个名单草案提请大会全体会议表决。名单草案已经印发。现在由工作工作人员宣读名单草案。

工作人员：

《第十三届全国人民代表大会财政经济委员会主任委员、副主任委员、委员名单（草案）》（共23名）。主任委员：徐绍史。副主任委员：刘源、张毅、尹中卿、熊群力、谢经荣、乌日图（蒙古族）、刘新华（回族）、郭庆平。委员（按姓名笔划为序）：王力、王东京、吕薇（女）、朱明春、庄毓敏（女）、刘修文、孙宝厚、汪康、欧阳昌琼、周松和、徐如俊、骞芳莉（女）、蔡玲（女）、蔡继明。宣读完毕。

曹建明：

建议对这个名单草案进行合并表决。现在付表决，请按表决器。

曹建明：

现在由工作人员宣读表决结果。

新华网：

工作人员宣读表决结果。

曹建明：

通过。

责任编辑：张义凌