政府如何落实文化遗产保护责任？文化部长回应

3月13日上午9时，十三届全国人民代表大会一次会议在人民大会堂举行第四次全体会议。会议结束后，北大厅“部长通道”开启，记者在这里采访列席会议的国务院各部委负责人。

文化部雒树刚部长接受记者提问。

以下是文字实录

光明日报记者：当前文化生态发生变化，文化遗产保护受关注。今后政府如何更好落实自己的责任？

雒树刚：我国有丰富的文化遗产，承载着传统文化和民族精神。习总书记高度重视文化遗产工作，保护利用好文化遗产功在当代，利在千秋。文化文物部门做了以下工作：1。梳理好文化遗产，摸清家底。开展第三次文物普查，第一次可移动的文物普查，第一次非物质文物普查，第一次传统戏剧普查，基本摸清了家底。

摸清家底为我们做好文化遗产工作奠定很好基础，核心是围绕四个字，保护利用。关于文化遗产的保护，分为文物保护和非物质文化遗产保护。

文物方面1。建立和落实责任制。2。追责，去年北京针对十三陵文物被盗案追究17名责任人责任，16年河北针对清东陵的文物被盗和被毁案件，追究12人责任。3。打击文物犯罪活动。4。加强依法保护，比如这些年大力推进落实文物法中关于大型基本建设项目要进行考古勘探，有效地保护了地下文物。

非物质文化遗产保护方面，见人见物见生活。1。进行抢救性保护。记录老艺人、老工匠的记忆，培养年轻人；2。生产性的保护，非物质文化遗产是活于民间，积极组织非物质文化遗产要融入社会，融入生活。保护好文化遗产的同时还要利用好，保护好的目的是使文化遗产活起来，这些年积极组织文化遗产活起来的工作。

首先让人民群众零门槛、无障碍的接触到文化遗产，现在群众参观博物馆的热情高涨，14年时一年参观人次7亿次，现在达到9亿次。许多博物馆在春节期间爆满。15年故宫石渠宝笈展，为了看清明上河图要排几小时的队，去年千里江山图展，我们更多推出精品展览。这些年积极推动传统戏剧进行普及。

文化文物部门要进一步落实好自己的责任，使文化遗产既保护好，又活起来，造福社会，造福人民。

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责任编辑：张义凌