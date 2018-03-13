专家谈国务院新组建农业农村部：解决九龙治水

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原标题：国务院将组建农业农村部 专家：实现乡村振兴需制度性安排

3月13日，国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。该方案提出，国务院将不再保留农业部，组建农业农村部。

根据改革方案，改革后，国务院将农业部的职责，以及国家发展和改革委员会的农业投资项目、财政部的农业综合开发项目、国土资源部的农业整治项目、水利部的农田水利建设项目等管理职责整合，组建农业农村部，作为新的组成部门。

同时，农业部的渔船检验和监督管理职责被划入交通运输部。

中国农业科学院农业经济与发展研究所副研究员杨敬华告诉界面新闻记者，从“农业农村部”名字上来看，更加符合当前实际。“把渔船监管功能划出，使农业农村部的业务更加聚焦。”他表示，农业农村部是要解决“三农问题”，而不仅仅限于服务农业的产业问题。

中国农业大学人文与发展学院教授李小云对界面新闻记者表示，国务院提出组建农业农村部，是中央农村工作会议部署的乡村振兴战略的体现。

按照党的十九大精神，2018年初，国务院印发《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（下称《乡村振兴战略》），提出全面建成小康社会、分两个阶段实现第二个百年奋斗目标。

《乡村振兴战略》提出，我国实施乡村振兴战略的目标任务分为三个阶段：到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。

李小云表示，要实现乡村振兴战略，就需要有相对应的制度性安排，国务院机构改革方案把农业和农村整合在一起，把原来单一的农业部职能转化为大的农业和农村，也是乡村振兴的需要。

“农业涵盖了农村的各个方面，从乡村振兴的角度来看，现行的管理尤其涉及到土地资源、投资、规划以及水利建设等各个方面，”李小云称，但实际管理上呈现出很大的碎片化状态，使农业部门无法从规划到投资等方面做出统一的协调规划。

李小云认为，碎片化的状态非常不利于按照乡村振兴的目标展开工作，组建农业农村部是一个很大的整合，把农业和农村特别是乡村振兴所需要的职能和资源整合起来了。

此前，国内从地方到中央的工作安排中，多部门联动的情况时常出现，一方面体现了机构间协调合作，但另一方面，也反映出仍有不少领域存在职责划分不够明确的问题，导致“九龙治水”、“政出多门”的现象频发。

根据国务院机构改革方案，组建农业农村部后，除了农业部的职责，还将整合国家发展和改革委员会、财政部、国土资源部、水利部的部分管理职责。这也是此次组建农业农村部备受关注的亮点之一。

“业务上并入了原发改委、财政部、国土部、水利部的涉农资金项目，在资金整合上解决了‘九龙治水’的问题，”杨敬华认为，此举消除了部门利益问题，避免补贴资金“撒胡椒面”现象。

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责任编辑：张义凌