崔世平代表:澳门对接粤港澳大湾区建设有四点优势

原标题：崔世平代表：四大优势助澳门搭乘国家发展快车

全国人大代表崔世平在“代表通道”接受采访。（人民网记者 翁奇羽 摄）

人民网北京3月13日电 （记者车柯蒙）今日，在十三届全国人大一次会议第四次全体会议召开前，设于人民大会堂中央大厅北侧的“代表通道”再次开启，中国新闻社记者向全国人大代表、澳门特区立法会议员崔世平提问：澳门在对接大湾区建设有哪些独特的作用？

崔世平表示，十九大报告指出，要支持香港、澳门融入国家发展大局，在政府工作报告中进一步阐明了要出台实施粤港澳大湾区发展规划，这对全面推进我们融入国家的发展大局是有里程碑意义的。打铁还需自身硬，澳门有什么条件可以搭乘国家发展快车呢？澳门拥有独特的丰富历史文化遗产，资源非常丰富，自由经济体系良好，社会氛围也非常良好，这都是一定的基础。2005年澳门成为世界历史文化遗产，去年还得到了“美食之都”的称誉，我们有精致的旅游设施，也有大型的旅游度假村，更有国际领先的旅游教育服务，这些资源都为我们融入大湾区提供很好的基础。

崔世平还介绍了澳门在对接大湾区建设中的四点优势：第一，在澳门建设世界旅游休闲中心过程中，有条件为大湾区的旅游产业以及款待、管理、教育提供更多的贡献。第二，澳门有葡语系国家良好的传统，可以在搭建中国与葡语系交流平台方面发挥更大的作用，也可以服务于“一带一路”的建设。第三，广东与澳门地缘相近、血脉相连、习惯相通，我们丰富的社会服务经验，可以在共建大湾区优质生活圈里有所作为。第四，对于年轻一代来说，大湾区发展空间广阔，可以通过两地青年创新创业的合作，多做贡献。

“澳门要融入国家发展大局， ‘一国两制’的应有之义是保持澳门长期繁荣稳定的要求，我相信，澳门可以实现习近平总书记的期待，澳门这块莲花宝地一定可以让祖国绽放出更迷人的风采。”崔世平说。

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责任编辑：张玉