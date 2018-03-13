央行出手微信扫码支付要限额 每天花钱最多这个数

原标题：注意！央行出手，微信扫码支付要限额！以后每天花钱最多这个数。。。

如今，使用微信、支付宝扫码付款已经成为生活的常态。然而你知道吗？用微信、支付宝等应用扫码付款将正式迎来额度限制。

日前，人民银行发布《中国人民银行关于印发<条码支付业务规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕296号），配套印发了《条码支付安全技术规范（试行）》和《条码支付受理终端技术规范（试行）》（银办发〔2017〕242号发布），自2018年4月1日起实施。

新规为条码支付立了“规矩”：若使用静态扫码支付，同一客户银行或支付机构单日累计交易金额应不超过500元，使用动态扫码支付的最高不限额，该新规从今年4月1日开始正式施行。

什么是静态条码支付？

我们常见的路边摊、菜市、杂货店等贴在墙上或者打印好的二维码就属于静态条码，我们买完东西付款时，出示付款码供收银员来扫的属于动态条码。

央行规定，使用静态条码进行支付的，风险防范能力为D级，无论使用何种交易验证方式，同一客户银行或支付机构单日累计交易金额应不超过500元。

例如，消费者在使用微信钱包扫描静态条码支付时，单日使用零钱包支付的上限不超过500元，同时微信关联的所有银行卡还可以再独立获得500元的支付上限。

对于使用动态条码（如手机上实时生成的条码）进行支付的，风险防范能力根据交易验证方式不同分为A、B、C三级，同一客户单日累计交易限额分别为自主约定、5000元、1000元。

同时，规定要求，

静态条码应由后台服务器加密生成，宜采用防伪纸张展示条码；

展示静态条码的介质应放置在商户收银员视线范围内，商户应定期对介质进行检查；

静态条码应采用防护罩等物理防护手段避免被覆盖或替换；

在静态条码介质显著位置明显展示收款方信息，便于用户核对。

为什么要限额？

近年来条码支付业务快速发展，成为移动支付发展的重要体现形式，然而条码支付虽然便民，仍存在着不少隐患。

静态条码极易被篡改或变造，易携带木马或病毒，其风险防范能力被认定为D级。同时，条码支付的技术实现方式和业务风险相对传统银行卡支付具有其特殊性，部分市场机构在业务开展中也存在扰乱公平竞争秩序、支付风险防范不到位等问题。

对消费者有何影响？消费超过500元怎么办？

很多人会问是不是新规实施后，用微信或支付宝扫一扫，每天只能花500元了？其实并不是这样，新规实施后，消费者在街头商贩扫静态条码小额支付不受影响。

举例来说，如果在饭店里吃了顿600元的大餐，扫静态条码付款就有困难了，这时可以让收银员扫消费者手机上生成的动态条码，而且这样更安全。

动态条码如下：

中国支付清算协会副秘书长亢林表示，我们日常使用的支付宝和微信，一般使用两个以上，比如说指纹、密码这两个以上的要素，单日限额是5000元。对消费者来讲，不会带来任何不便。

对店家有何影响？

新规实施后，或许对街头的小商家有些影响。比如对于卖煎饼的老板来说，一天收入超过500元后，就需要单独扫每位顾客的码，如果遇到赶时间的上班族，则会带来一些不便。

除此之外，如果每天收入超过500元，这些店家还需要自己准备扫码枪一类的设备，可能会给小商家增加一些压力。

警方提醒

1。要使用官方渠道App扫码软件，不扫不明二维码；

2。仔细辨别真伪，核对信息，确认二维码安全有效；

3。对常见的二维码也应保持适度警惕，保管好自己的付款二维码；

4。手机上最好安装一些正规安全软件，增加手机安全系数，防止不法分子将病毒镶嵌在二维码里，盗取公民个人重要信息。

责任编辑：张迪