媒体大脑带你读懂监察法草案和国务院机构改革

原标题：“媒体大脑”带你读懂监察法草案和国务院机构改革方案

3月13日上午，

十三届全国人大一次会议

举行第四次全体会议，

听取关于监察法草案的说明、

关于国务院机构改革方案的说明。

“媒体大脑”

为你聚焦两会新闻，

讲解数据故事。

“媒体大脑”对关键词进行检索发现：

监察法草案于2017年6月23日首次大量出现在新闻标题中，转载量最高的新闻为《全国人大常委会首次审议监察法草案》。

同年11月7日，监察法草案在中国人大网首次公布，并向社会公开征求意见。

12月22日，十二届全国人大常委会第三十一次会议对监察法草案进行了第二次审议。

2018年3月13日，十三届全国人大一次会议听取全国人大常委关于监察法草案的说明。

在关于国务院机构改革方案的说明中提到，

除国务院办公厅外，

国务院设置组成部门26个。

其中“自然资源部”“生态环境部”

“农业农村部”“文化和旅游部”

“国家卫生健康委员会”

“退役军人事务部”“应急管理部”

等7个部门名称是首次出现。

改革后，国务院正部级机构减少8个，

副部级机构减少7个。

“媒体大脑”分析16391785条内容后发现，

进入两会以来，

共检索到45525条关于监察法草案

或国务院机构改革方案的内容。

舆论热词有：

监察法草案、重新组建、

国务院机构改革方案、司法部、

反腐败、党内监督、国务院组织法、

国家卫生和计划生育委员会、

职能、监察委、党中央、监察对象、

中国银行保险监督管理委员会、法律

其中，

监察法草案占据热词榜头名的时间最长，

达到12小时。

从热词前五名的热度趋势中可以看出，

在这些热词的传播中，

新华社、新华网、人民网等媒体机构起到了引领作用。

在监测时间段内，

新华社转载量最大的报道是

《十三届全国人大一次会议举行第四次全体会议》。

在新华社微信公众号的文章

《正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，国务院机构准备这么设置》中，

点赞最高的评论是：“精兵简政，跟上时代！”

在3月13日，

“媒体大脑”监测到16967张关于两会的热图，

并根据热度精选出了其中的100张。

其中热度最高的图片是

《再看一眼，这些即将消失的牌子》。

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责任编辑：张建利