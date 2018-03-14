海南400米高双子塔:难度与台北101等并列世界第一

原标题：海南建四百米高双子塔：建设难度与台北101等并列世界第一
在海口大英山CBD新城，428米超高层建筑——海口双子塔正在加快建设中，因为400多米的高度刷新了海南最高楼的记录，建成后将成为海南第一高楼。2017年，海口双子塔成功完成项目整体施工难度最大的部位——地基建设，纪录片《巨塔之基》记录了这一地标性建筑的建设进程。
海口双子塔是海南省、海口市重点项目，南塔设计建筑高度428米，北塔设计建筑高度429米。双塔以海口国兴大道为对称轴镜像而立，寓意城市大门，是大英山CBD新城市中心的地位承载。由于海口市抗震设防烈度为8度，地震加速度值为0.30g，且为台风高发区，这使得该项目的建设难度与台北101、马来西亚双子塔并列全球第一。该项目还获得了2017—2018年度中国建筑城市新地标奖。
据悉，该项目南塔部分计划于2020年底建成交付，北塔计划于2023年底建成交付。落成后，南塔将是一座集超五星级酒店瑞吉酒店、万豪SOHO公寓、高级会所餐厅、超5A甲级写字楼等多功能为一体的综合性超高层大楼；北塔也将集超五星级酒店华尔道夫酒店、超5A甲级写字楼、顶部高级观光餐厅、顶级精品商业等为一体。
投入运营后，预计每天为超2万人提供工作和生活空间，可为300万游客提供观光服务，为周边的餐饮、酒店、购物等行业吸引大量人流，从而带动一系列产业发展。
海航地产总裁杨猛表示，海口双子塔是作为世界500强企业的海航集团为海南及海南人民奉献的一个作品。
来源：南海网客户端
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