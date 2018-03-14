戒毒所长玩忽职守致戒毒者被违规释放 受撤职处分

原标题：佳木斯市戒毒所长玩忽职守致戒毒人员被违规释放，受撤职处分

1。佳木斯市工商行政管理局党组成员、副局长朱长林（副处级）组织学习党的十九大精神搞变通，对虚假违法广告播发、单位个别人员“吃空饷”监管不到位问题。朱长林在分管广告监督管理科期间，对虚假违法广告监管不到位，导致佳木斯市虚假违法广告问题频发，被省工商局通报，造成不良影响。在负责市工商局全面工作期间，未按照市委推进“两学一做”学习教育工作要求组织党组理论学习中心组学习党的十九大精神，致使市工商局编造学习会议记录应对上级检查；对单位个别人员“吃空饷”问题监管不到位。朱长林违反组织纪律、工作纪律，受到党内警告、行政记过处分。

2。佳木斯市工商行政管理局党组成员、副局长梁国清（副处级）不按规定向组织报告本单位重要事项，对虚假违法广告播发、单位个别人员“吃空饷”监管不到位问题。梁国清在负责市工商局全面工作期间，对班子成员分工及处级干部调整、人事调动等重要事项，未按规定履行报告程序；对虚假违法广告监管不到位，导致佳木斯市虚假违法广告问题频发，被省工商局通报，造成不良影响；对单位个别人员“吃空饷”问题监管不到位。梁国清违反组织纪律、工作纪律，受到党内警告、行政记过处分。

3。佳木斯市工商行政管理局调研员董维龙（正处级）对下属缺乏监管，致使分管部门人员参与党的十九大精神理论学习材料造假问题。市工商局党组理论学习中心组未按规定学习党的十九大精神，编造学习记录应对检查。市工商局党办为办公室记录人员提供虚假学习计划及内容，并参与编造党组理论学习中心组学习会议记录。董维龙作为分管党办工作的领导，对党组理论学习中心组学习材料造假问题应负领导责任。董维龙违反工作纪律，受到党内警告处分。

4。佳木斯市结核病防治院原副院长孙贺年（副处级）滥用职权出具虚假传染病诊断书，致使戒毒人员被违规释放问题。孙贺年在未见到患者本人的情况下，冒用其他医师名章，为戒毒人员出具虚假传染病诊断书，致使部分戒毒人员被违规释放出所，造成恶劣社会影响。孙贺年受到党内严重警告、行政撤职处分（由副处级降至正科级），被人民法院判决犯滥用职权罪，免予刑事处罚。

5。佳木斯市强制隔离戒毒所原党委书记、所长李荣强（副处级）玩忽职守致使戒毒人员被违规释放问题。在市强制隔离戒毒所为戒毒人员办理所外就医变更社区戒毒工作中，李荣强未对传染病诊断书等关键材料进行审核，直接签署意见并加盖公章，致使戒毒人员被违规释放出所，造成恶劣社会影响。李荣强受到撤销党内职务、行政撤职处分（由副处级降至正科级），被人民法院判决犯玩忽职守罪，免予刑事处罚。

6。同江市中俄跨江铁路大桥建设办公室原副主任兼农业局党委书记、局长杨栋楠（副处级）滥用职权出售国家农机补贴设备，收受他人贿赂问题。2012年9月，杨栋楠在管理国家农机补贴设备时，违规将农机设备低价转让给他人，并收受好处费人民币30万元，给国家造成经济损失人民币1100余万元。杨栋楠受到开除党籍、开除公职处分，被人民法院以滥用职权罪、受贿罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币20万元。

7。佳木斯市财政局社会保障资金管理中心原主任杨万军（副处级）吸食毒品问题。2017年9月5日，杨万军因吸食毒品，被佳木斯市郊区公安分局予以行政拘留、罚款。杨万军违反国家法律法规规定，受到留党察看一年、行政撤职处分（由副处级降至副科级）。

8。富锦市第一中学党总支书记、教育局原局长孙宏伟（副处级）用公款报销个人电话费问题。孙宏伟在担任富锦市教育局局长期间，2013年至2016年用公款报销其个人手机及家庭固定电话话费11笔，合计人民币20200元。孙宏伟违反廉洁纪律，受到党内严重警告处分。

9。佳木斯市道路运输管理处党委书记、主任刘景君（副处级）长期借用下属单位车辆作为本单位公务用车问题。2014年2月，刘景君为解决单位公务执法用车问题，向下属单位佳运集团借用车辆，所借车辆被市道路交通运输管理处使用长达3年。刘景君违反中央八项规定精神，受到党内警告处分。

（佳木斯市纪委监委）

来源：黑龙江省纪委监委网站

责任编辑：张玉