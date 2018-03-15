京津冀空气质量今日起改善 北京阵风可达7级

原标题：京津冀空气质量今日改善

污染过程经历近年同期最为不利气象条件，冷空气南下污染缓解，今日阵风可达7级左右

新京报讯 （记者邓琦）自3月9日起，京津冀及周边地区经历了一次较为严重的大气污染过程。昨日，专家表示，本次污染过程经历了近年同期最为极端不利的气象条件，存在典型的污染区域传输。3月15日起，区域污染形势将有所缓解。

经历近年同期最为不利气象条件

昨日，国家大气污染防治攻关联合中心组织专家对本次污染气象条件进行分析解读。专家表示，本次污染过程经历了近年同期最为不利的气象条件。今年3月上半月，北京市1500米高度的大气平均温度达0.4摄氏度、最高温度达15.2摄氏度，分别是从2000年以来的次高和最高水平，比2013-2017年同期平均水平分别高出2.8摄氏度和7.6摄氏度。中层异常高温导致区域大气形成强逆温，北京市13日8时地面到1500米高度的逆温差属近年同期异常强逆温。由于区域逆温层很厚，大气边界层高度大幅降低，抑制了大气污染物的垂直扩散，污染快速累积，区域内多个城市空气质量达到重度甚至严重污染。

另一方面，本次污染过程期间存在典型的污染区域传输，12日起区域北部持续静稳天气，同时区域南部有较强的南风，伴随部分时段区域的偏东风，有利于高浓度污染气团向太行山东侧和燕山南侧输送，并在山前地区出现停滞和累积，甚至影响到京津冀北部山区，太行山和燕山沿线城市空气质量迅速恶化，张家口、承德的小时PM2.5浓度也达到重度污染水平，这在历年3月是比较罕见的。

冷空气南下拉响大风预警

根据中国环境监测总站最新空气质量预测预报结果，预计14日区域扩散条件持续不利，重污染天气过程将持续。3月15日起，冷空气将自北向南影响京津冀地区，区域污染形势将有所缓解。

此外，北京市气象台3月14日17时发布大风蓝色预警信号，受冷空气影响，预计14日后半夜至15日白天将出现4、5级偏北风，阵风可达7级左右，局地伴有扬沙，请注意防范。

受冷空气影响，气温下降明显，请大家及时调整着装，谨防着凉感冒。

小贴士

逆温层：指大气对流层中气温随高度增加而升高的区域。对流层中气温一般随高度增加而降低，但有时受各种因素影响，也会出现气温随高度增加而升高的现象，阻碍空气上升运动，加剧空气污染。

责任编辑：桂强