中国科学院院士杨卫:中国国家学术产出居世界第一

[杨卫委员：我国家学术产出居世界第一]中国科学院院士杨卫表示：在创新发展的新时代，只有科技强才能国家强，只有基础强才能科技强，必须稳定、长期呵护基础研究发展。我们国家现在的学术产出已居世界第一，学术影响力跃居世界第二，学术产出质量也达到世界平均水平，可角逐世界大奖成果逐渐开始出现，呈现从数量到质量同步发展的好趋势。
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