中国今年能完成GDP6.5%左右增长目标 底气在这

原标题：完成GDP6.5%左右的增长目标，底气在这里

供给侧改革向纵深推进，产业经济结构进一步优化，减免税率等创业的优惠政策环境市场，投资热情回升等等，都为我国经济持续潜在增长和经济增长质量提高创造了良好条件。

▲杭州市中心西湖文化广场的城市夜景 图片来源：新华社

3月14日，国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，从1-2月份经济数据来看，经济开局向好，经济稳中向好的态势还在延续，按照这样的一种趋势，全年实现6.5%左右的增长预期目标，实现比较充分的就业是有条件的，也是有信心的。

实现全年经济增长6.5%的目标、将失业率控制在5.5%以内，是今年李总理在两会《政府工作报告》中提出的重要经济奋斗目标。提出这个目标是出于中国经济增长内在潜质、惯性以及保持充分社会就业等多项选择的需要，可以说是一个既出于一定政治目的、又是出于经济增长因素的综合考量指标。

衡量一个国家经济增速是否合理，重点要考察经济增长与社会就业是否协调，也就是说经济增长能否保证充分就业；能满足充分就业的经济增长就是合理的、恰当的，也是民众所期盼的；反之，不能保证充分就业的低增长有引发就业萎缩、诱发社会不稳定等现象之忧；过高的经济增速又会造成经济增长质量不高、滑落到盲目扩张的低效增长状态，引发就业需求不足等经济社会问题，并导致有限社会资源的严重浪费。

而我国能够确保6.5%经济增速及将失业率控制在5.5%以内的底气何来？

首先，我国推行的供给侧改革继续向纵深推进，产业经济结构得到进一步优化，国企改革进入攻坚阶段，混合所有制雏形基本确立；“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大经济任务如期推进，特别是淘汰落后产能、清退僵尸企业成效明显，为我国经济持续潜在增长和经济增长质量提高腾挪出了巨大空间，创造了良好条件，也为中国经济增长提供了巨大弹性和韧性，更为经济增长奠定了坚实的“物质基础”。

且我国经济运行一直保持在合理区间，过去五年经济平均增速是7.1%，由高速增长逐步换挡为中高速增长，维持6.5%增速应该不困难。

▲上海浦东夜景 图片来源：新华社

同时应看到，在前期世界经济疲软局势下，中国政府审时度势，开辟了经济增长的新路径，推行了“大众创业、万众创新”经济战略；并为此提供了减免税率、减少行政许可事项降低不合理收费等优惠政策，培植了新经济增长的适宜环境，我国经济结构发生了积极向好的变化，各类服务业如健康养老业、旅游休闲产业、电子商务及物流等新经济在国民经济中占比不断提高，成了我国经济持续增长的新动能，有效推动了中国经济结构持续优化。

这不仅为我国经济增长铺垫了厚实的基础，增强了经济发展良好预期；新动能快速成长更创造了新的就业岗位，对降低我国失业率提供了良好条件。我国城镇新增就业人数过去5年每年都在1300万以上，累计超过6600万。城镇失业率基本稳定在5%比较低的水平，今年将失业率控制在5.5%以内没有太大困难。

另外还要看到，我国经济增长已经形成了比较稳定的趋向或惯性：过去五年GDP的增长速度最低是6.7%，最高是7.8%，波动性与过去相比明显减小，且近十个季度都在6.7%到6.9%之间。

尤其，今年1-2月份我国服务业商务活动指数均位于56.0%以上的较高景气区间；且固定资金投资增长，投资信心增强。如房地产投资虽然在严调控政策环境下有所放缓，但仍呈加快趋势，今年1-2月份，全国房地产开发投资10831亿元，同比增长9.9%，增速比上年全年加快2.9个百分点，比上年同期加快1.0个百分点；全国固定资产投资44626亿元，同比增长7.9%，增速比上年全年加快0.7个百分点；尤其民间投资26988亿元，增长8.1%，投资热情企稳回升。这一切都为今年经济增长奠定了坚实基础。

莫开伟（中国不良资产行业联盟金融与法律研究院研究员 ）

责任编辑：桂强