委员热议医改进入“深水区”:应加快推进分级诊疗

原标题：医联体等加速推进 委员热议医改进入“深水区”

2018年我国将大力发展医疗联合体、加快推进分级诊疗。 东方IC 图

2018年政府工作报告提出，深化公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，下大力气解决群众看病就医难题。

不少委员表示，医改已经进入“深水区”，还有很多“硬骨头”要啃，为此，今年将大力发展医疗联合体、加快推进分级诊疗等。

“两票制”实施效果正在评估

近日，国家卫计委卫生发展研究中心研究员、医药政策研究室主任傅鸿鹏透露，国家正在评估各省“两票制”的实施效果，总结各地的特色和做法，并将对各省“两票制”的执行进行统一和完善。经过医改领导小组联席会议讨论后，国家版《在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》将正式出台。

“两票制”是指药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票，通过压缩药品流通环节，使中间加价透明化，进一步推动降低药品虚高价格。截至2018年1月，两票制已经在全国24个省份执行，其余7个省份均处于过渡期。

目前，从“两票制”实施方案来看，国家版与各省版、各省之间还有一定的差异，尤其是在“总代视同生产企业”方面。因此，各地需要对照国家意见，对“两票制”进行统一和完善。

国家卫计委体制改革司司长梁万年表示，“两票制”有利于规范流通秩序，提高流通效率，降低药品的虚高价格；有利于加强药品监管，实现药品质量、价格的可追溯，保障群众的用药安全；有利于净化流通环节，治理药品流通领域的乱象，依法打击非法挂靠、商业贿赂、偷税漏税等违法行为；有利于深化药品领域改革，助推企业的转型升级、做大做强，提高行业的集中度，促进医药产业健康发展，实现“三医联动”改革。

多地加速新医改

梁万年表示，已经步入“深水区”的新医改，未来依然有很多问题和难题需要去破解。他说，医改永远在路上，只有进行时，没有完成时。

目前，多地已确定2018年医改路径。湖南省政府工作报告提出，2018年坚持医疗、医保、医药联动，健全医联体分工协作机制和现代医院管理制度，巩固破除“以药补医”成果，加快建立符合行业特点的人事薪酬制度。加强县级医院综合能力建设和乡镇卫生院、村卫生室规范化建设，大力培养全科医生。完善短缺药品供应保障机制，推行高值医用耗材阳光采购，推进“两票制”政策落地见效。强化急性传染病联防联控，加大血吸虫病、慢性病防治工作力度，救治救助8000名无责任主体的农民工尘肺病患者。积极推进医养结合，使每千名老年人口养老床位数达到32张。持续降低出生人口性别比和出生缺陷发生率，加强生育全程基本医疗保健服务。完善全民健身公共服务体系，推进县域中小型全民健身中心建设。

南宁市则提出，将实施医保差异化支付政策，助推分级诊疗落实。将利用医保报销政策的杠杆作用促进老百姓合理就医分流，不同级别医疗机构急诊留观/家庭病床、住院医疗费用中设置不同的基本医疗保险统筹基金起付线标准，起付线标准向基层医疗机构倾斜。

同时，为推进公立医院综合改革，南宁建立总额控制管理下的复合式医保支付方式，全市251家定点医疗机构在总额预算控制管理的基础上，实行老年性白内障等127种按病种付费、居民门诊统筹按人头付费、门诊特殊慢性病按年度单病种限额支付、精神病等专科医院实施按床日付费等多种付费方式。同时，依托“电子社保卡”的“人脸识别”认证服务，参保群众只要完成规范完整的参保登记，都可通过“人脸识别”认证进行“无卡结算”，解决了农村居民长期以来在城市就医的“跑腿”、“垫费”等问题。

海南省医改办副主任韦茂国表示，未来五年，海南省将以推进公立医院综合改革为抓手，着力建设分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障和综合监管等5项制度。例如，二级以上医院新建科室、开展新技术新项目大批量增加，建立全省危重孕产妇和新生儿救治网络。基本医疗保障制度、公立医院综合改革、国家基本药物制度、优质医疗资源对口支援帮扶、健康扶贫优惠政策措施实现全覆盖。

委员热议医改

医改也在今年全国两会上成为重点议题。全国政协委员、上海交通大学副校长蔡威表示，公立医院改革还需加强顶层设计，分类、分地区、分不同医院进行精细化管理，统筹推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革及绩效控费等。

全国政协委员、宁夏回族自治区卫计委主任马秀珍表示，深化公立医院改革进入关键时期，全面取消药品加成要更加重视解决公立医院的内部运行机制，建立合理补偿机制。要处理好基本医疗和非基本医疗关系，建立优质高效医疗体系，引入社会资本解决非基本医疗问题。

全国政协委员、周口市副市长张广东建议，加强政府指导下的多部门合作、协调配合、资源共享，完善贫困人口医保信息管理系统，对农村贫困人口实现集跟踪随访、健康体检、小病服务、大病救助于一体的全方位健康扶贫保障。完善大病救治和签约服务。明确定点医疗机构和乡村两级医疗卫生机构职责任务，完善大病专项救治工作台账和一对一帮扶措施，建立完善签约服务工作机制。

谈及大力发展医疗联合体、加快推进分级诊疗，全国政协委员、北京医院心脏中心主任杨杰孚表示，分级诊疗需要大医院参与，需要加大全科医生培养力度。政府还应加大对基层医疗卫生机构的投入力度，发挥医保杠杆作用，确保分级诊疗制度顺利实施。

针对家庭护理难题，全国政协委员、三胞集团董事长袁亚非建议，国家将长期护理险纳入社会保险法，实施全民参保计划；借助商业保险建立长期护理险灵活的筹资方式。

全国政协委员、中国老年学和老年医学学会肿瘤康复分会主任杨宇飞表示，应深入挖掘中医药文化价值，设立中医药文化创造性转化平台，聚集相关企业和研究机构，推动中国特色医药文化创新产业的发展，助力中医药走向世界。

全国政协委员、中科院化学研究所研究员王春儒认为，目前，美国癌症患者的五年生存率达70%，而我国不足30%，其原因在于我国缺乏治癌新药。因此，我国加强癌症等重大疾病防治攻关迫在眉睫。此外，在人才培养上，由于制药科研周期长，引进人才“水土不服”，应加强国内土生土长人才的培养，给予他们同海外人才平等公平的竞争机会，让国内人才也有较好的培养和发展环境。

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责任编辑：霍宇昂