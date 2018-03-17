原标题：信息量巨大！多名政治局委员连续发文谈机构改革

十三届全国人大一次会议的日程已近尾声。

今天上午，国务院机构改革方案被全国人大批准通过。相信每位认真读过岛上发布的全文版本的岛友，都会对方案改革力度之大、涵盖面之广、涉及利益格局之深有深刻的印象。

众所周知，此次机构改革，全称是党和国家机构改革，统筹的是党政军群等方方面面的机构改革。到目前，“政”的方案已经批准公布；党、军、群等方面的机构改革，有的在前些年已经开始，有的整体改革方案则还未完整公布。

从3月12日到今天，已经连续有6名政治局委员在人民日报上发表署名文章，每篇6000字左右，谈此次党和国家机构改革。已刊登文章的6人，分别是丁薛祥（中办主任）、刘鹤（中财办主任）、杨晓渡（中纪委副书记）、陈希（中组部部长）、郭声琨（中央政法委书记）、黄坤明（中宣部部长）。每个人文章的切入点各有不同。

这些文章整齐亮相党报，无一例外透露出了党和国家改革的逻辑和方向。

核心任务

在通读完几篇文章的岛叔看来，几名政治局委员的文章都有一条主线：这次的党和国家机构改革，关键和核心，是要“坚持和加强党的领导”。

在政治局委员们的文章里，可以清楚看出这样的逻辑。推进党和国家机构改革，是因为目前的机构职能体系设置，不完全符合治理体系和治理能力现代化的要求，不改革不足以解决新时代的社会主要矛盾，也不足以满足完善市场经济体制、解决人民关注问题的需求。

但无论怎么改，归根结底，需要统领这项改革、改革同时需要达到的目的，是完善和强化党的领导，使各项事务的治理更加制度化、规范化、程序化，“提高党科学执政、民主执政、依法执政水平”。

在政治局委员的文章里，我们可以清楚地看到这样的论述——

“坚持和加强党的全面领导，是推进党和国家机构改革的核心任务、关键所在。”

“坚持党的全面领导，最根本的是坚持党中央权威和集中统一领导。党中央集中统一领导，是党的领导的最高原则，是最根本的政治规矩。”

（黄坤明，3月17日5版）

“国家治理体系和治理能力现代化，是我们党领导下的现代化，而不是别的什么政治力量领导下的现代化。不仅不能动摇党的领导，而且要有利于坚持和加强党的全面领导。”

（丁薛祥，3月12日）

“坚持把加强党对各领域各方面工作领导作为首要任务，完善坚持党的全面领导的制度安排，保证党领导人民有效治理国家。”（郭声琨，3月16日）

“坚持党对一切工作的领导，是加强党的长期执政能力建设的根本原则，也是深化党和国家机构改革的首要任务。”（陈希，3月15日）

这个意思很明确，坚持和加强党的领导必须贯穿整个改革的始终。机构改革要推进，党的领导是必须的，而机构改革的目的，就是要让党的领导通过组织制度的完善更好地贯彻和落实。

目标

其实，在三中全会的《决定》中就可以看到，此次党和国家机构改革，目的就是要建立“总揽全局、协调各方的党的领导体系，职责明确、依法行政的政府治理体系，中国特色、世界一流的武装力量体系，联系广泛、服务群众的群团工作体系”，推动人大、政府、政协、监察机关、审判机关、检察机关、人民团体、企事业单位、社会组织等，“在党的统一领导下协调行动、增强合力”。这说的很明白了，党的地位和作用是“总揽全局、协调各方”。

与这个目标相比，目前的机构设置还存在一些问题。丁薛祥的文章里，有这样一段非常明确的表述：

“由于一个时期片面理解和执行党政分开，一些领域党的领导弱化的现象还不同程度存在，党的机构设置和职能配置还不够健全有力，保障党的全面领导、推进全面从严治党的制度和体制机制有待完善。”

怎么解决？丁薛祥表示，除了要靠“贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略”，靠“全面从严治党”、靠“同形形色色的否定、削弱、淡化党的领导的言行作斗争”，也要“靠深化党和国家机构改革，来完善党的领导体制机制”。

所以说，这些年中央的改革思路是非常明晰的，有一个明确的问题核心，就是要改变过去党的领导弱化的现象。一方面从反腐倡廉、理想信念教育入手，另一方面，要从体制机制上保证党的领导得到加强而不是削弱。

那么，怎么改？

制度安排

黄坤明的文章，其中有专门一章谈到了“完善坚持党的全面领导的制度安排”。

首先，是建立健全“党对重大工作的领导体制机制”。众所周知，十八大以来，先后成立了中央全面深化改革领导小组、中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化领导小组等，这些“小组”，都属于外界在三中全会《决定》中看到的一个名词：“党中央的决策和议事协调机构”。

事实上，60年前，也就是1958年，党中央就成立了财经、政法、外事、科学、文教等领导小组。用毛泽东的话说，“这些小组是党中央的，大政方针在政治局”。此次党和国家机构改革则进一步明确，这些决策和议事协调机构“在中央政治局及其常委会领导下开展工作”，“负有对重大工作进行顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进的重要职责”。

哪些工作称得上“重大工作”？《决定》说得明确：深化改革、依法治国、经济、农业农村、纪检监察、组织、宣传思想文化、国家安全、政法、统战、民族宗教、教育、科技、网信、外交、审计等。可以说，方方面面。

确定这一点之后，则需要解决党的领导怎样做到“全覆盖”的问题。中纪委副书记杨晓渡就在署名文章中专门提到，经过改革，我们要达到建立“系统完备、科学规范、运行高效”的党和国家机构职能体系，其中“系统完备”，就是“重点解决党和国家机构职能体系覆盖面问题，确保党的领导全覆盖”。

覆盖面有问题吗？有的。比如，中纪委前阵子点名批评的“农产品中央批发市场管委会党委”，就出现了“以班子会代替党委会，党委有名无实”、“党的领导严重弱化”的问题，成为北京市对一级党组织严厉问责的典型，蔡奇称这一案件“教训极其深刻”、“犹如当头棒喝”。

因此，黄坤明的文章提到，在国家机关、事业单位、群团组织、社会组织、企业和其他组织中设立的党委（党组），要定期向批准其成立的党委汇报工作，接受其统一领导——简言之，就是你们这个党委（党组）是哪个党委批准成立，就归其领导、向其汇报。

比如，十八大以来，全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院的党组，都要定期向中央政治局常委会进行工作汇报，就是一例。改革后，还要加快“在新型经济组织和社会组织中建立健全党的组织机构”。

更重要的是，要统筹设置党政机构、更好发挥党的职能部门作用。

这是两个层面的问题。前者，针对党政机构实际运行中存在的“机构重叠、职能重复、工作重合”等突出问题，因此提出，“党的有关机构可以同职能相近、联系紧密的其他部门统筹设置，实行合并设立或合署办公”。监察委和纪委合署办公就属此例，实现对公职人员监督全覆盖；

后者，则是要把目前已经存在的职能部门的作用真正发挥出来。比如，党委职能部门是负责党委某一方面工作的主管部门，例如组织、宣传、统战、政法、机关党建、教育培训等，主管某一系统、某一领域，其管理职能相对独立。经过改革，这些部门要更有力地归口协调、统筹工作。

结语

通过机构改革完善党的领导机制，可以有什么效果呢？

杨晓渡的文中这样论述：

“只有建立健全党对重大工作的领导体制机制，才能保证党中央令行禁止和工作高效；

只有强化党的组织在同级组织中的领导地位，才能确保党的方针政策和决策部署在同级组织中得到贯彻落实；

只有优化党的部门职责配置，才能更好发挥党的职能部门作用；

只有统筹设置党政机构，防止机构重叠、职能重复、工作重合，才能推动党和国家各项工作在党的统一领导下，各就其位、各司其职、各尽其责、有序协同；

只有积极推进党的纪律检查体制和国家监察体制改革，才能实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，通过不懈努力换来海晏河清、朗朗乾坤。”

正像刘鹤所言，此次党和国家机构改革，是一场深度具有“革命性”的改革，涉及多方面权力和利益的调整，要对现有的传统既得利益进行整合，重塑新的利益格局。改革必定触动一些部门的利益，也会遇到不小的阻力，但丁薛祥在文中也说了，“在深化党和国家机构改革中找准方向和重点，该加强的加强，该调整的调整，该完善的完善，该改进的改进，不能有任何含糊和犹豫。”

如何才能让改革不含糊不犹豫，冲破部门利益的藩篱？高层已经有共识：坚持和加强党的领导是一把锋利的开山斧。

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责任编辑：桂强