世界最高水平：中国正造马赫数10-25高超声速风洞

原标题：世界最高水平：中国正建造马赫数10-25的高超声速风洞

中央电视台3月16日新闻节目中，采访了北京中科院高温气动力国家重点实验室，在采访中，该机构研究员韩桂来介绍，该单位正在研制新的风洞，这个风洞模拟马赫数可以达到10-25。目前美国最先进HYPULSE风洞的测试速度与中科院正在研制的新型风洞类似。这种类型风洞代表了世界最高技术水平。

中科院正在研制马赫数10-25的新型风洞

节目画面中出现目前世界上最先进的JF-12风洞

JF-12风洞全景，其旁边摆放的管道是用于改变试验条件时所使用的部件

JP-10爆轰风洞，其风速最高20马赫，不过该风洞的尺寸还不如FJ-12

Hypluse风洞示意图，该风洞可以模拟的速度达25马赫（甚至最高可达30马赫），与中国正在建造的新型风洞相似

位于纽约的HYPULSE风洞承担的部分试验任务，中国新型风洞可能承担相似的任务

中央电视台采访内容如下：

科院高温气体动力学国家重点实验室 韩桂来：实验室主要是做飞行相关的，一般都是做高超声速的，就是5倍声速以上的这种高速飞行。它的终极目标就是要面向于将来的天地往返的空天飞机。

这座长达265米的风洞是全球首座复现高超声速飞行条件的激波风洞，尽管各项技术指标全球领先，但韩桂来仍然感受到来自国际竞争的巨大压力。

韩桂来：全世界都在争，对于速度的追求，就跟奥运会一样，你要飞得更高、要飞得更快。我们正在研制的一个新的风洞，目前我们现在这个风洞它是面向于马赫数5到9的这样一个飞行器，将来的风洞它要面向马赫数10到25。

韩桂来所说的这个风洞作为国家的重大科研仪器项目，获得了国家自然科学基金委的资助，他认为，基础研究要真正走向应用，离不开国家的支持。

韩桂来：如果国家在基础类的研究方面加大投入，去组织各种各样的创新活动、重大的科技项目，对于我们将来的发展形势来讲，可以做很好的积累，很好的储备。

观察者网军事评论员表示，这则报道中出现的JF-12风洞，则是直径达到1.5米的大型高超声速风洞。此前的其他节目中，曾提到美国直径1.5米的大型风洞，测试速度为4-7马赫，这应该是指美国1976年建成（后面有几次改造）的美国空军阿诺德基地的9号风洞，技术水平低于JF-12，试验能力也要差一些。

相比之下，我国的JF-12风洞有效试验时间长达100毫秒，具有复现25-50公里高空，马赫数5-9范围高超声速飞行条件的能力，是当前这一领域世界上最先进的风洞。它将可以用于进行高超声速推进技术的试验，因为试验速度比它更高的风洞的试验时间非常短，不够进行超燃冲压试验。

美国《世界风洞》杂志2010年刊登文章介绍安德森基地9号风洞（1976年建成，当时刚刚完成新的改造），2010年的时候，美国还是可以在此领域沾沾自喜一番的……

目前，世界上与中科院JF-10风洞（马赫数7-20）在原理上相近的，是美国1994年为NASA建成的HYPULSE风洞，据NASA发表的相关文档，该设施的测试速度为5-25马赫，最高据称可达30马赫。

不过，这类风洞尽管测试速度非常高，但试验时间非常短，无法满足推进试验需求。

此外，美国还有“大型能源国家激波风洞”（缩写LENS）系列风洞，该型号风洞中速度最高的型号也可达到30马赫，不过目前美国在这一系列上最新的进展是在LENS II风洞上，进行改进，使之测试速度放宽到3.5马赫，以便模拟高超声速推进条件；而LENS XX风洞据称速度也可达到30马赫。

新型10-25马赫风洞的研制，则更多将有助于研制高超声速滑翔、大气层再入等飞行器的研制。

此次新闻报道中展示的一个高超声速风洞测试部件

责任编辑：张玉