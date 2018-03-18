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世界最高水平：中国正造马赫数10-25高超声速风洞

世界最高水平：中国正造马赫数10-25高超声速风洞
2018年03月18日 09:47 观察者网
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　　原标题：世界最高水平：中国正建造马赫数10-25的高超声速风洞

　　中央电视台3月16日新闻节目中，采访了北京中科院高温气动力国家重点实验室，在采访中，该机构研究员韩桂来介绍，该单位正在研制新的风洞，这个风洞模拟马赫数可以达到10-25。目前美国最先进HYPULSE风洞的测试速度与中科院正在研制的新型风洞类似。这种类型风洞代表了世界最高技术水平。

中科院正在研制马赫数10-25的新型风洞中科院正在研制马赫数10-25的新型风洞
节目画面中出现目前世界上最先进的JF-12风洞节目画面中出现目前世界上最先进的JF-12风洞

　　JF-12风洞全景，其旁边摆放的管道是用于改变试验条件时所使用的部件

JP-10爆轰风洞，其风速最高20马赫，不过该风洞的尺寸还不如FJ-12JP-10爆轰风洞，其风速最高20马赫，不过该风洞的尺寸还不如FJ-12
Hypluse风洞示意图，该风洞可以模拟的速度达25马赫（甚至最高可达30马赫），与中国正在建造的新型风洞相似　　Hypluse风洞示意图，该风洞可以模拟的速度达25马赫（甚至最高可达30马赫），与中国正在建造的新型风洞相似
位于纽约的HYPULSE风洞承担的部分试验任务，中国新型风洞可能承担相似的任务位于纽约的HYPULSE风洞承担的部分试验任务，中国新型风洞可能承担相似的任务

　　中央电视台采访内容如下：

　　科院高温气体动力学国家重点实验室 韩桂来：实验室主要是做飞行相关的，一般都是做高超声速的，就是5倍声速以上的这种高速飞行。它的终极目标就是要面向于将来的天地往返的空天飞机。

　　这座长达265米的风洞是全球首座复现高超声速飞行条件的激波风洞，尽管各项技术指标全球领先，但韩桂来仍然感受到来自国际竞争的巨大压力。

　　韩桂来：全世界都在争，对于速度的追求，就跟奥运会一样，你要飞得更高、要飞得更快。我们正在研制的一个新的风洞，目前我们现在这个风洞它是面向于马赫数5到9的这样一个飞行器，将来的风洞它要面向马赫数10到25。

　　韩桂来所说的这个风洞作为国家的重大科研仪器项目，获得了国家自然科学基金委的资助，他认为，基础研究要真正走向应用，离不开国家的支持。

　　韩桂来：如果国家在基础类的研究方面加大投入，去组织各种各样的创新活动、重大的科技项目，对于我们将来的发展形势来讲，可以做很好的积累，很好的储备。

　　观察者网军事评论员表示，这则报道中出现的JF-12风洞，则是直径达到1.5米的大型高超声速风洞。此前的其他节目中，曾提到美国直径1.5米的大型风洞，测试速度为4-7马赫，这应该是指美国1976年建成（后面有几次改造）的美国空军阿诺德基地的9号风洞，技术水平低于JF-12，试验能力也要差一些。

　　相比之下，我国的JF-12风洞有效试验时间长达100毫秒，具有复现25-50公里高空，马赫数5-9范围高超声速飞行条件的能力，是当前这一领域世界上最先进的风洞。它将可以用于进行高超声速推进技术的试验，因为试验速度比它更高的风洞的试验时间非常短，不够进行超燃冲压试验。

　　美国《世界风洞》杂志2010年刊登文章介绍安德森基地9号风洞（1976年建成，当时刚刚完成新的改造），2010年的时候，美国还是可以在此领域沾沾自喜一番的……

　　目前，世界上与中科院JF-10风洞（马赫数7-20）在原理上相近的，是美国1994年为NASA建成的HYPULSE风洞，据NASA发表的相关文档，该设施的测试速度为5-25马赫，最高据称可达30马赫。

　　不过，这类风洞尽管测试速度非常高，但试验时间非常短，无法满足推进试验需求。

　　此外，美国还有“大型能源国家激波风洞”（缩写LENS）系列风洞，该型号风洞中速度最高的型号也可达到30马赫，不过目前美国在这一系列上最新的进展是在LENS II风洞上，进行改进，使之测试速度放宽到3.5马赫，以便模拟高超声速推进条件；而LENS XX风洞据称速度也可达到30马赫。

　　新型10-25马赫风洞的研制，则更多将有助于研制高超声速滑翔、大气层再入等飞行器的研制。

此次新闻报道中展示的一个高超声速风洞测试部件此次新闻报道中展示的一个高超声速风洞测试部件

责任编辑：张玉

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