原标题：全国收费公路债务近5万亿：降费空间有多大？

过路费改革

要考虑到可持续发展

今年的政府工作报告中，明确提出要“深化收费公路制度改革，降低过路过桥费用”。3月6日，交通运输部党组书记杨传堂表示，收费公路的改革问题目前已经在推进。

收费公路改革的呼声已存在多年，推进起来并不容易，主要的原因就是投入成本巨大、收支难以平衡。数据显示，2016年全国收费公路债务近5万亿元。

因此，在国家财政资金比较紧张的情况下，继续坚持收费公路政策，仍然是保障公路建设发展的必然选择。同时，降低收费可能使社会资本降低对投资公路建设的意愿。

但另一方面，经济发展催生了人流和物流需求扩大，公路作为基础设施，在促进经济社会发展方面的作用日益重要。

客观地说，目前的路桥费没有高到让使用者用不起的程度，但并不意味着没有下降空间，尤其是对企业来说，降费能减轻不小负担。

因此，正如杨传堂指出，收费公路改革要一方面降低物流的成本，另一方面考虑到可持续发展。很多学者建议，部分城市或某些区域内部根据具体实际，大可在降低或取消路桥费方面“先行”探路。从长远看，要提高全社会综合收益。目前部分省区市已经开始跟进，对效果可拭目以待。

小细节

有示范意义

▲“实名制”矿泉水

3月12日，据多家媒体报道，在全国两会的会场及代表委员驻地有一个发现：矿泉水瓶贴了一个小标签，可以轻松写字，再也不怕拿错水了。上面还印有中英文的“给水瓶做记号，并请喝完”，喝不完的鼓励带走。

“实名制”矿泉水获得与会代表委员、媒体、网民的一致点赞。实际上，早在2012年，“实名制”矿泉水就首次现身两会会场和代表委员驻地。

当年，时任北京人民艺术剧院副院长的濮存昕，就建议给委员喝的矿泉水做记号，倡导节约水源从一瓶矿泉水做起。更早的时候，就有网民看了自己单位会议剩下的半瓶矿泉水心疼，呼吁参会者喝完或带走。

全国两会率先响应并垂范，至今已坚持多年，由此不难看出，这种绿色环保意识已经逐步走向常态化。

全国两会在舆论场中具有举足轻重的影响，大会上的很多小事同样成为人们观察会风的窗口。两会上代表委员的言行具有可以放大效应的示范作用，就像矿泉水“实名制”经舆论解读后，其环保、节约的示范效应势必会影响到其他会议和活动，引领全民践行节俭，让“小标签”发挥出“大作用”。

加强执法

治理医疗诈骗

近日，全国人大代表、中国工程院院士张伯礼介绍，自2016年以来，中国中医科学院收到患者陈述受骗信件75件，受骗金额少则数千元，多则高达120万余元，累计金额390万余元。被骗患者涉及全国各地，以老年患者居多。

还要注意到，医疗诈骗不仅是针对老年人卖点“假药”。年轻的魏则西因轻信网络医疗广告耽误了治疗，此后网络上的医疗推广仍以不同的形式存在。例如打开收音机，可能会搜索到一些假电台昼夜播放“医患问答”，其中不乏色情低俗信息，有的还干扰了接收质量。这不但影响正常的无线电使用秩序，任凭涉黄信息在空中传播，其危害可想而知。

医疗诈骗多次进入舆论视线，治理起来有相当大的难度，一些人被骗后的维权存在诸多问题：例如诈骗金额较小，达不到公安机关立案标准；行骗者行踪也往往难以确定；这些人又往往有一定反侦查、钻法律漏洞的能力，给侦查取证带来不小的困难。

要不得的是，还有人认为被骗是因为缺乏基本常识，交的是“智商税”。这种苛求受害者的论点不能成立，我们每个人都有知识盲区，不可能事事了解，任何理由都不能改变医疗诈骗的违法本质。有关部门应重视起来，加强执法力度，特别是加大部门协同打击力度。另外，提醒广大群众特别是老年人，要到正规医疗机构和商业部门就医、购药。

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责任编辑：张玉