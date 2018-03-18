第27批护航编队凯旋：230天驱离42艘疑似海盗艇

原标题：230天风雨兼程，海军第二十七批护航编队载誉凯旋
第27批护航编队凯旋 本文图片均来自“当代海军”微信公众号
3月18日上午，由导弹驱逐舰海口舰、导弹护卫舰岳阳舰和综合补给舰青海湖舰组成的中国海军第27批护航编队，在圆满完成亚丁湾、索马里海域护航、出访北非3国和几内亚湾机动巡航等任务后，顺利返回三亚某军港码头。
第27批护航编队凯旋
编队主要成绩单：第二十七批护航编队护航行动历时230天，累计航程124962海里，圆满完成了36批54艘中外船舶护航任务，解救被海盗追击船舶5艘，发现并驱离13批42艘疑似海盗小艇，确保了所有被护船舶、人员和编队自身100%安全，创下了舰艇编队首次在西非几内亚湾机动巡航等多项纪录。
百名官兵家属参加了欢迎仪式。
百名官兵家属参加了欢迎仪式。
百名官兵家属参加了欢迎仪式。
来源：当代海军
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 习近平任命李克强为国务院总理
- 【 军事 】 台军导弹欲拦我军绕台战机 被曝是40年...
- 【 财经 】 住建部部长：每天上班要看各地房价
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 起底黎明新欢：与李治廷曾传绯闻离过...
- 【 科技 】 乔布斯求职信被拍出17.4万美元高价
- 【 教育 】 男生应谦让女生吗？小学哲学题引大辩...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有