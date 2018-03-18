第27批护航编队凯旋：230天驱离42艘疑似海盗艇

原标题：230天风雨兼程，海军第二十七批护航编队载誉凯旋

第27批护航编队凯旋 本文图片均来自“当代海军”微信公众号

3月18日上午，由导弹驱逐舰海口舰、导弹护卫舰岳阳舰和综合补给舰青海湖舰组成的中国海军第27批护航编队，在圆满完成亚丁湾、索马里海域护航、出访北非3国和几内亚湾机动巡航等任务后，顺利返回三亚某军港码头。

第27批护航编队凯旋

编队主要成绩单：第二十七批护航编队护航行动历时230天，累计航程124962海里，圆满完成了36批54艘中外船舶护航任务，解救被海盗追击船舶5艘，发现并驱离13批42艘疑似海盗小艇，确保了所有被护船舶、人员和编队自身100%安全，创下了舰艇编队首次在西非几内亚湾机动巡航等多项纪录。

百名官兵家属参加了欢迎仪式。

百名官兵家属参加了欢迎仪式。

百名官兵家属参加了欢迎仪式。

来源：当代海军

责任编辑：霍宇昂