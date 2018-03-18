人大代表建议:以“卫温”命名首艘国产航母

原标题：元茂荣代表：以“卫温”命名首艘国产航母，系东吴将领曾抵台

国产航母舰岛脚手架已经拆除完毕。 东方IC 图

据3月13日央视网消息，首艘国产航母已进入联调阶段，主机已经动车，年内将有惊喜呈现。在此次全国两会上，不少代表也关注着这艘大国重器。全国人大代表、台州市人大常委会主任元茂荣就提出建议，以“卫温”来命名中国第一艘国产航空母舰。

卫温是谁？

台州市行政大楼二楼中厅悬挂的巨幅历史题材国画《浮海夷洲图》，当中的主人公就是他；

2月25日晚，央视新闻频道播出了一期“寻迹卫温”节目，讲的还是他。

史载，卫温为三国时东吴将领。公元230年2月吴主孙权派将军卫温、诸葛直率1万余名军士组成的舰队，从章安（今浙江省台州市）启程，到达夷洲（今台湾），对当地进行开发经营。

“卫温远航台湾开疆辟土，是中国正史中关于大陆与台湾交往的最早记录。”元茂荣说，这次远航比郑和下西洋早1170多年，比哥伦布发现美洲新大陆早1260多年，堪称世界航海史上的壮举，“它展示了中国在全球航海史中独特而重要的历史地位，与航母所体现的海上强国的作用和力量是相通的。”

在提写这份建议前，元茂荣和西南政法大学国际法教授、浙江省东吴卫温船队远航台湾基金会理事长潘国平等文化、历史界学者进行了一些探讨。“我们一致认为，用卫温命名首艘国产航母，是对历史传承的挖掘，可起到进一步推动两岸和平发展的作用，也是以文化力量提振军威，通过借鉴国际惯例，让中国的世界军事强国之路走得更接地气。”

他在建议中提到，1780多年前，东吴卫温船队首航台湾开疆辟土是国家和政府行为，这一历史事实进一步表明了台湾自古以来属于中国。以人名为航母命名在国际上有例可循，而第一艘国产航母的命名若能综合考量历史、政治、文化、军事等因素，将体现出我国传承至今的丰厚底蕴，也将展示我国长久以来对于地区稳定和平发展的坚定支持与贡献。

来源：中国台州网

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责任编辑：初晓慧