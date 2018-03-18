河北春节纠正四风成绩单:查处问题368件处理449人

原标题：河北春节纠正四风成绩单：查处问题368件，处理449人

春节前后，河北全省各级纪检监察机关深入开展纠正“四风”工作，检查发现违反中央八项规定精神和“四风”问题线索788件，查处问题368件，处理449人，给予党纪政务处分409人，分别比上年同期增加245件、148件、163人、196人。

2月2日河北省监察委员会正式挂牌，2月14日市、县监察委员会全部挂牌组建。河北省各级纪检监察机关以监察体制改革为契机，紧盯春节节点深入开展监督检查，把制度优势转化为治理效能。

“各纪检监察室充分发挥原纪委机关干部和检察院转隶干部的各自优势，在工作中加深了解，在了解中深度融合，共同探索加强执纪监督工作的有效方法。”省纪委副书记、省监委副主任刘书强说，纪检监察机关按照县域交叉、地域回避、县（市、区）全覆盖的原则，不定人员、不定时间，深入开展明察暗访，并运用查账册、查记录、实地测、调发票、蹲点查、随机查、定向查等方法灵活开展检查，大大提高了问题发现率。

“党风政风监督室在监督检查期间采取即汇总即报告、即备案即交办、即查处即通报等措施，确保了明察暗访工作高效有序开展。”省纪委监委党风政风监督室主任张文秀介绍，截至目前，元旦春节期间检查发现的788件问题线索已办结558件，其余问题线索将在3月底前全部办结。

与此同时，河北省各级纪检监察机关加大通报曝光力度。元旦春节期间，省纪委监委通过媒体累计通报曝光典型问题25批120起，其中省本级通报曝光5批46起。

来源：“河北省纪委监委网站”微信公众号、河北日报

责任编辑：张玉