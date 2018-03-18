代表：幼儿园安全不能依赖摄像头 应严控幼师入口

原标题：代表委员：幼儿园安全不能依赖摄像头 严把幼师入口关
3月16日，教育部部长陈宝生在“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”记者会上指出，2017年，我国适龄儿童毛入园率达到了79.6%，距离2020年幼儿园毛入园率85%的目标还有一定的差距。而且，幼儿教育发展不平衡、不充分，面临巨大的挑战。幼儿园的管理和安全存在着诸多漏洞与薄弱环节，亟待破解。
破解幼儿园安全的关键不是摄像头 重点是严把教师入口关
据悉，近日，湖南省长沙市芙蓉区人民检察院批捕一个虐童的幼儿园老师。2018年1月10日至12日中午，因孩子吵闹不听话等原因，长沙市芙蓉区某民营幼儿园保育员邓某用脚踹肚子、打耳光、打头部、拍背部等方式虐待了8名儿童。其中张某不仅被打了头部，还被打耳光，以致于其右鼓膜充血。
3月14日，根据长沙市芙蓉区人民检察院的批捕决定，公安机关逮捕了邓某。
在今年两会上，未来网记者注意到，携程亲子园、红黄蓝幼儿园虐童事件被当作典型案例写进了2018年最高人民检察院的工作报告。
2017年接连曝光的多起“虐童事件”将民办幼儿园存在的安全问题推到了风口浪尖，事件发生后，各地纷纷响应号召在幼儿园安装摄像头，并按照教育部的要求配置教育督导员。
摄像头能解决幼师的虐童问题吗？
对此，曾经个人出资3000万元为全村人无偿盖洋楼，并在村里开办幼儿园的全国人大代表、河南省辉县市张村乡裴寨村党支部书记裴春亮告诉未来网记者：“这个不能从根本上解决问题的，重点要从培养幼小教师的师德入手，把好幼小教师的入口关。”
对于当前家长不敢把送孩子进幼儿园的担忧，裴春亮表示，虐童事件毕竟是个案，不能一概而论，总体来看，我们国家的幼小教育环境还是值得信赖的。不过，也需要家长与园方建立良好的沟通机制，相对而言，我们现在的孩子都比较娇生惯养，普遍比较任性，需要教师多一些耐心和方法，也需要家长多一些理解和包容。
将无证园也纳入规范监管范围 保障幼儿园安全
民办幼儿园的野蛮生长暴露了很多问题，保障幼儿的安全健康，规范民办幼儿园的发展刻不容缓。
2017年5月，教育部印发《幼儿园办园行为督导评估办法》，要求开展幼儿园办园行为督导评估，并首次明确把无证幼儿园纳入督导评估范围，实现幼儿园、附设幼儿班和幼教点的全覆盖。北京、上海等地实施的责任督学挂牌督导也明确为无证园配备责任督学。
怎样通过加强监管保证学前教育的健康发展？
对于被诟病的一些幼儿园教师虐童、安全无保障、办学水平差等现象，全国政协委员、民进中央副主席朱永新认为，完全靠政府监管很难，需要形成教育督导和行业管理并重的机制。
记者在《教育部教育督导局2018年工作要点》了解到，今年的工作重点是落实《幼儿园办园行为督导评估办法》，建立办园行为常态监测机制，把所有的民办园特别是无证园都纳入监管范围，确保依法依规办园。
教育督导不分公私 公办民办园一视同仁
陈宝生部长在教育专场记者会上透露，目前，我国有4600万在园幼儿，幼儿教师缺口71万，保育员缺口76万。按照国家卫计委的人口预测，2020年有431万幼儿到达入园年龄，届时，幼师缺口100万，保育员缺口90万。为了满足适龄幼儿的入园需求，民间资本大量进驻学前教育领域，民办幼儿园的数量大大增加，远远超出了公办幼儿园的数量，无证幼儿园亦是遍地开花。
没有登记注册的无证幼儿园如何保障幼儿的安全呢？
裴春亮说：“公办也好，民办也好，（幼儿园）办学目的是一致的，教育督导需要一视同仁，绝对不能厚此薄彼，民办幼儿园更应该引起重视。”
在裴春亮看来，没有登记注册的幼儿园的广泛存在，反映了我国教育资源不均衡的问题还比较突出。“对不符合办学条件的私人幼儿园要坚决关停。”裴春亮建议，“对符合办学条件的民办幼儿园要大力支持，尽快完善相关手续，少设置一些障碍。毕竟民办幼儿园保障了很多进城务工人员子女的学前教育需要，可以说功不可没。”
中国教育科学研究院副研究员史亚娟认为，要给予民办幼儿园更多尊重，落实同等地位，做到公平对待。
“同时，也希望国家相关部门给予民办幼儿园更多的优惠政策，从教学条件、师资选拔、安全评估等方面进行跟踪指导，不断提高他们的办学质量。”裴春亮补充道。
来源：未来网
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