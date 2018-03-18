代表：幼儿园安全不能依赖摄像头 应严控幼师入口

原标题：代表委员：幼儿园安全不能依赖摄像头 严把幼师入口关

3月16日，教育部部长陈宝生在“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”记者会上指出，2017年，我国适龄儿童毛入园率达到了79.6%，距离2020年幼儿园毛入园率85%的目标还有一定的差距。而且，幼儿教育发展不平衡、不充分，面临巨大的挑战。幼儿园的管理和安全存在着诸多漏洞与薄弱环节，亟待破解。

破解幼儿园安全的关键不是摄像头 重点是严把教师入口关

据悉，近日，湖南省长沙市芙蓉区人民检察院批捕一个虐童的幼儿园老师。2018年1月10日至12日中午，因孩子吵闹不听话等原因，长沙市芙蓉区某民营幼儿园保育员邓某用脚踹肚子、打耳光、打头部、拍背部等方式虐待了8名儿童。其中张某不仅被打了头部，还被打耳光，以致于其右鼓膜充血。

3月14日，根据长沙市芙蓉区人民检察院的批捕决定，公安机关逮捕了邓某。

在今年两会上，未来网记者注意到，携程亲子园、红黄蓝幼儿园虐童事件被当作典型案例写进了2018年最高人民检察院的工作报告。

2017年接连曝光的多起“虐童事件”将民办幼儿园存在的安全问题推到了风口浪尖，事件发生后，各地纷纷响应号召在幼儿园安装摄像头，并按照教育部的要求配置教育督导员。

摄像头能解决幼师的虐童问题吗？

对此，曾经个人出资3000万元为全村人无偿盖洋楼，并在村里开办幼儿园的全国人大代表、河南省辉县市张村乡裴寨村党支部书记裴春亮告诉未来网记者：“这个不能从根本上解决问题的，重点要从培养幼小教师的师德入手，把好幼小教师的入口关。”

全国人大代表、河南省辉县市张村乡裴寨村党支部书记裴春亮和裴寨村幼儿园的孩子们在一起。 图片来源网络

对于当前家长不敢把送孩子进幼儿园的担忧，裴春亮表示，虐童事件毕竟是个案，不能一概而论，总体来看，我们国家的幼小教育环境还是值得信赖的。不过，也需要家长与园方建立良好的沟通机制，相对而言，我们现在的孩子都比较娇生惯养，普遍比较任性，需要教师多一些耐心和方法，也需要家长多一些理解和包容。

将无证园也纳入规范监管范围 保障幼儿园安全

民办幼儿园的野蛮生长暴露了很多问题，保障幼儿的安全健康，规范民办幼儿园的发展刻不容缓。

2017年5月，教育部印发《幼儿园办园行为督导评估办法》，要求开展幼儿园办园行为督导评估，并首次明确把无证幼儿园纳入督导评估范围，实现幼儿园、附设幼儿班和幼教点的全覆盖。北京、上海等地实施的责任督学挂牌督导也明确为无证园配备责任督学。

怎样通过加强监管保证学前教育的健康发展？

对于被诟病的一些幼儿园教师虐童、安全无保障、办学水平差等现象，全国政协委员、民进中央副主席朱永新认为，完全靠政府监管很难，需要形成教育督导和行业管理并重的机制。

记者在《教育部教育督导局2018年工作要点》了解到，今年的工作重点是落实《幼儿园办园行为督导评估办法》，建立办园行为常态监测机制，把所有的民办园特别是无证园都纳入监管范围，确保依法依规办园。

教育督导不分公私 公办民办园一视同仁

陈宝生部长在教育专场记者会上透露，目前，我国有4600万在园幼儿，幼儿教师缺口71万，保育员缺口76万。按照国家卫计委的人口预测，2020年有431万幼儿到达入园年龄，届时，幼师缺口100万，保育员缺口90万。为了满足适龄幼儿的入园需求，民间资本大量进驻学前教育领域，民办幼儿园的数量大大增加，远远超出了公办幼儿园的数量，无证幼儿园亦是遍地开花。

没有登记注册的无证幼儿园如何保障幼儿的安全呢？

裴春亮说：“公办也好，民办也好，（幼儿园）办学目的是一致的，教育督导需要一视同仁，绝对不能厚此薄彼，民办幼儿园更应该引起重视。”

在裴春亮看来，没有登记注册的幼儿园的广泛存在，反映了我国教育资源不均衡的问题还比较突出。“对不符合办学条件的私人幼儿园要坚决关停。”裴春亮建议，“对符合办学条件的民办幼儿园要大力支持，尽快完善相关手续，少设置一些障碍。毕竟民办幼儿园保障了很多进城务工人员子女的学前教育需要，可以说功不可没。”

中国教育科学研究院副研究员史亚娟认为，要给予民办幼儿园更多尊重，落实同等地位，做到公平对待。

“同时，也希望国家相关部门给予民办幼儿园更多的优惠政策，从教学条件、师资选拔、安全评估等方面进行跟踪指导，不断提高他们的办学质量。”裴春亮补充道。

来源：未来网

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责任编辑：张玉