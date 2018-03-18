原标题：今日履新的两位副国级出身中纪委

来源：北京日报

撰文 | 高楼

18日上午，备受关注的国家监察委员会首位主任亮相——他就是十九届中央政治局委员、中纪委副书记杨晓渡。

同时，司法部部长张军当选最高人民检察院检察长，晋升副国级。2012年11月至2017年2月间，张军担任中纪委副书记。

日前发布的《国务院机构改革方案》中提出：“监察部并入新组建的国家监察委员会。国家预防腐败局并入国家监察委员会。不再保留监察部、国家预防腐败局。”

杨晓渡的另一个身份为监察部部长、国家预防腐败局局长，今起，最后一任监察部长成为首任国家监察委主任。

杨晓渡

杨晓渡出生于1953年10月，上海人，1976年从上海中医学院毕业后远赴西藏工作。1998年，杨晓渡出任西藏自治区副主席，2001年回到上海任副市长，后任市委常委、统战部部长。2012年5月，他转任上海市纪委书记，正式进入纪检系统。

2013年10月，杨晓渡出任中央第三巡视组组长，成为第一位担任巡视组组长的现职省级纪委书记。他在动员会上掷地有声地说：坚决遏制腐败现象蔓延的势头，不能让有问题的人心存侥幸，不能让腐败分子有立足之地。

2014年1月，在第十八届中央纪委三次会议上，杨晓渡增选为中央纪委常委、副书记。2016年底，他接替“救火”民政部的黄树贤，执掌监察部，后来又兼任中央深化国家监察体制改革试点工作领导小组办公室主任，承担推动纪检监察体制改革的重任。

2017年10月，杨晓渡当选中央政治局委员，晋升副国级。今年的全国两会上，他在“部长通道”就深化国家监察体制改革回答了媒体提问。

人民日报记者提问道：现在社会上有一种担心，纪委和监察委员会合署办公以后，会不会成为超级机构？如何加强对监察委员会的制约？

杨晓渡表示，纪委和监委合署后并非超级权力机关，并没有过多增权的行为，“我们做的大量工作，大概是日常拉拉袖子、提个醒的工作，是监督的工作，是防止人由犯小错误变成犯大错误”。

关于监察委如何监督自己的问题，杨晓渡说：“我们内部有非常严格的监督机制，有干部监督室，将来要负责监督监察委的工作和监察委的干部；内部有机关纪委，负有党纪的监察职能和监察法规定的监督职能。十九大以来，我们内部清理门户，处理数量是很大的。同时，我们还要接受党中央的监督，全国人大也要依法对我们进行监督。监察委也要接受社会的监督，包括舆论监督。”

张军出生于1956年10月，山东博兴人，他与法律结缘，始于1978年到吉林大学学习法律。

1985年硕士毕业后，张军进入最高人民法院工作，2001年出任最高法副院长。2003年至2005年，他转任司法部副部长。2005年至2012年，又回到最高法任副院长。

2007年10月，张军成为中纪委常委，2012年11月，当选为十八届中央纪委副书记。2017年2月，张军转任司法部部长。

作为一名执纪者，张军曾多次公开面对媒体，对反腐过程中的热点问题以及重大政策解疑释惑，比如“生活奢靡”和“贪图享乐”怎么定义，何为“明显超出正常礼尚往来”，党组织对党员用合法收入买豪车、名表是否过问等。

除了杨晓渡和张军，近年来多位中纪委副书记出任了其他部门领导，包括——

2013年5月，中纪委副书记王伟转任国务院三峡办副主任（正部级）；

2014年10月，中纪委副书记李玉赋调任中华全国总工会党组书记，后任副主席。

2015年4月，陈文清不再担任中纪委副书记，出任国家安全部党委书记，并于2016年11月任部长。

2016年11月，曾任中纪委副书记的黄树贤不再担任监察部部长，被任命为民政部部长。

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责任编辑：霍宇昂