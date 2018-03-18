代表：个税应综合考虑家庭收入 以家庭为单位征收

原标题：个税应综合考虑家庭收入情况 逐步过渡到以家庭为单位征收

全国人大代表、暨南大学管理学院会计系教授卢馨

今年，全国人大代表、暨南大学管理学院会计系教授卢馨又一次踏上履职之路。多年来，她结合自身专业，一直关注着政府预算的制度与管理。今年，她的关注点仍聚焦在政府预算上，建议通过加强专业人才队伍建设、加强评价结果有效运用等，推进预算绩效评价构建系统反馈体系。

预算绩效评价应建设专家库

作为一名财会专家，2013年，她就提出预算报告信息要充分发挥人大监督作用，并希望加强预算绩效管理。隔年上会，她又再建议，修订预算法，明确公开详细程度。

“我一直致力于运用自己的专业知识提出有价值的建议。”卢馨回忆，2014年提出关于预算公开建议前，自己查询了相关国家部委195个官网，“一个个去搜集、观察，发现预算公开方面的问题。”

“现在政府财政预算管理越来越规范了”，卢馨介绍，2016年我国首次实现中央部门项目支出绩效目标管理全覆盖，同时各地逐渐开展各具特色的绩效管理模式，但其中也存在一些问题。

“比如，预算绩效第三方评价，第三方要怎么选？”卢馨表示，在调查了解中发现，有些省份会自找第三方进行绩效评价，从而影响结果的客观公正。对此，她今年提出建议，通过联合高校和科研院所专家，整合共享政府釆购的专家资源，建设绩效评价专家库、第三方中介库及绩效管理信息系统，培养绩效评价专家和第三方评价机构来支撑预算绩效评价工作。

此外，卢馨表示应加强预算绩效评价结果的有效运用。她建议，一方面，绩效预算结果报告制度要进一步完善，构建系统的反馈体系，保证评价信息能够得到及时、有针对性地反馈，进而相关部门能够高效地作出应对。另一方面，要完善绩效评价结果的问责机制和激励制度。

建议对劳动所得少征税

今年的政府工作报告指出，将提高个人所得税起征点。卢馨今年带来的4个建议中，有一个亦涉及个人所得税改革。她表示，个人所得税虽进行过三次改革，但只是简单地提高免征额，其制度并未进行过大的变革，且全国统一的费用扣除额没有充分考虑到地区消费水平的差异。

对此，卢馨建议，依据各地区人均基本生活支出与实际消费水平来设计免征额和扣除项目。同时，应对劳动所得少征税、对非劳动所得多征税，并将四类劳动所得进行综合课税，统一税率，解决不同劳动收入来源的税负不公平问题。

“随着‘4-2-1’结构的家庭迅速增多及‘二孩’政策的推行，家庭用于育儿、养老方面的支出压力不断增大，生活成本上升。”卢馨表示，衡量纳税人的实际收入情况应该综合考虑家庭的收入情况，分阶段逐步过渡到以家庭为征收单位。

对话

做一个有心人，才能更好地履职

新快报：作为一名连任代表，再次履职您对自己有何期待与要求？

卢馨：只有提高履职能力，才能履行好人大代表的职责，主要表现在愿意付出时间。比如，我每年都会参加一期全国人大代表组织的培训，列席两次全国人大常委会，参加每年在省里组织的调研、视察、座谈会等，这些都是学习政策、了解动态、提升能力的好机会。

此外，人大代表要有敏感与能力去发现问题。新代表问我，“人大代表和人民群众密切接触是否需要组织提供一个渠道？”我说每个人都有居住的社区街道、工作服务群体，这都是在接触社会，只要做一个有心人，时刻牢记代表使命，便能发现不少民生问题。所以我每年的建议中，除了专业领域，几乎有一半涉及民生方面。

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责任编辑：霍宇昂