十三届全国人大一次会议主席团举行第九次会议

新华社北京3月18日电十三届全国人大一次会议主席团18日上午在人民大会堂举行第九次会议。

主席团常务主席栗战书主持会议。会议应到190人，出席190人，出席人数符合法定人数。

根据《中华人民共和国宪法》第六十二条的规定，国务院总理李克强向大会提出了国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长的人选，提请大会决定任命。

主席团会议经表决决定，将李克强提名的上述国务院其他组成人员的人选，提请各代表团酝酿。

十三届全国人大设10个专门委员会。其中，宪法和法律委员会、财政经济委员会组成人员名单已于3月13日表决通过。3月15日，中共中央向大会主席团提出了其他8个专门委员会的建议人选名单。

主席团会议分别经过表决，决定将十三届全国人大民族委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会主任委员、副主任委员、委员的人选，作为主席团提名，提请各代表团酝酿。

主席团常务主席陈希、王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海、万鄂湘、陈竺出席会议。（完）

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责任编辑：张建利