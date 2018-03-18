新浪新闻客户端

新闻中心

| 2018全国两会特别报道

十三届全国人大一次会议主席团举行第九次会议

十三届全国人大一次会议主席团举行第九次会议
2018年03月18日 16:43 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　新华社北京3月18日电十三届全国人大一次会议主席团18日上午在人民大会堂举行第九次会议。

　　主席团常务主席栗战书主持会议。会议应到190人，出席190人，出席人数符合法定人数。

　　根据《中华人民共和国宪法》第六十二条的规定，国务院总理李克强向大会提出了国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长的人选，提请大会决定任命。

　　主席团会议经表决决定，将李克强提名的上述国务院其他组成人员的人选，提请各代表团酝酿。

　　十三届全国人大设10个专门委员会。其中，宪法和法律委员会、财政经济委员会组成人员名单已于3月13日表决通过。3月15日，中共中央向大会主席团提出了其他8个专门委员会的建议人选名单。

　　主席团会议分别经过表决，决定将十三届全国人大民族委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会主任委员、副主任委员、委员的人选，作为主席团提名，提请各代表团酝酿。

　　主席团常务主席陈希、王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海、万鄂湘、陈竺出席会议。（完）

　　点击进入专题

责任编辑：张建利

我要反馈
2018年全国两会专题
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区