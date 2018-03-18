两会日程：明日决定国务院副总理国务委员等人选

新华社北京3月18日电 19日上午，十三届全国人大一次会议举行第七次全体会议，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长的人选，表决十三届全国人大民族委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、外事委员会、华侨委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会主任委员、副主任委员、委员名单草案。
下午，举行代表团全体会议，审议各项决议草案和监察法草案建议表决稿；召开主席团第十一次会议。（完）
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