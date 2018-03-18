原标题：大写的牛！中国这种雷达领先全球！美国隐身飞机都“慌”了。。。

我国成功完全自主研发制造出第四代雷达，并成为目前为止世界上唯一拥有反隐身（先进米波）雷达的国家！

那么反隐身雷达诞生的背后启示是什么？反隐身雷达实战能力如何？反隐身雷达是如何诞生的？央视财经《对话》将进行现场揭秘↓↓↓

中国是唯一拥有反隐身雷达的国家

目前为止，可以说中国是唯一有反隐身（先进米波）雷达的国家。在自主研制之前，像美国这样的一些在武器装备上比较领先的国家，他们都认为米波这条路是走不通的，但是中国做到了，这个消息对其他国家造成了什么影响？

中国电科首席科学家 反隐身雷达总师 吴剑旗做客央视财经《对话》表示，中国目前是唯一具有反隐身先进米波雷达的国家。“中国在2016年举行了珠海航展，先进米波雷达首次以实物的形式参加了珠海航展，国际上最有权威的武器杂志《简氏防务周刊》报道说，中国已经成为反隐身雷达的全球引领者。另外，在2017年美国海军在制定2018年预算时，专门拨出了一笔经费。20亿美元，用在新型干扰机当中增加反先进米波雷达的对抗能力，这个主要是针对中国的先进米波雷达。以前美国认为米波雷达不会构成威胁，现在已经认为对隐身飞机构成了威胁。”

吴剑旗连续20多年从事反隐身先进米波雷达理论探索、预先研究和工程研制，守望蓝天20年，做了很多努力，反隐身雷达诞生时他并没有自满，他说他感觉这些年自主探索形成的路子走对了，沿着这条路未来还有很多事情要做。需要把这个事情做得更好，把整个国家反隐身的能力真正实战全覆盖这样的能力，还要做很大的努力。

突破反隐身雷达技术是一场攻坚战

没有任何经验参考，吴剑旗团队的反隐身米波雷达技术研究，一切从零开始。从课题研究到理论建模，从设计方法到技术实现，都需要耐心的突破，吴剑旗带着他的团队一做就是二十多年。可能一个很小的因素或者零部件不给力的实验，都会导致失败。

吴剑旗在现场举了一个例子，雷达对技术的要求特别高，雷达必须要360度旋转观察各个方向，这时就需要一个关键的重要的大型部件，叫做“回转支撑”。这个回转支撑不仅要旋转而且要支撑着上面的整个天线头，而且要很平稳地旋转，还要抗很大的风，更要精准。这个技术以前都是依赖于进口，现在这个技术已经得到了解决！

自主研制的回转支撑，达到世界先进水平！

当时负责解决这个技术难题的马鞍山方圆精密机械有限公司总经理 鲍治国也在现场，他介绍了这个技术的情况，确实很难突破，主要是一些技术指标很难达到。鲍治国列举了两个指标，第一个就是它的动载的跳动量，一般性产品动载的跳动量，是要求达到头发丝厚度的5倍或6倍就可以，而这种产品要求是达到头发丝粗度的1/3。第二个指标是使用寿命，一般性产品使用寿命要求7000小时就可以了，但这个产品要求要达到10万小时以上，这个技术指标出现以后，都是要每个指标去攻关，改变一些加工方法、刀具以及设备，还有一些研究方法，经过两年的时间把样品制造出来，通过实际攻关测试。有些指标还超过了世界的先进水平，基本上能取代进口。“这里还有一个小插曲，我们当时要克服动载的跳动量，发现有几个指标确实需要去突破的。核心技术还是要自己去掌握，有时候靠买、靠钱是买不来的。”

中国电科首席科学家 反隐身雷达总师 吴剑旗也认同这个观点，如果什么东西都给你用，反而就有依赖性，干军品还真不能有依赖。“雷达里面除了刚才鲍总讲的高精度的回转支撑以外，还有一方面是非常重要的，就是微电子部分，就是芯片。芯片是中国进口量最大的一种产品。超过了其他包括石油，连续十几年是我们大宗商品进口排名第一。军品的雷达装备里面，它的核心芯片有的要求很高，军品级它的温度范围、性能指标都是民品所不能够达到的，它的进口是有限制的，进不来。”

中国电科首席科学家、雷达功率芯片总师 张斌表示，2009年国家下决心要在核心器件方面自主保障，微波功率管是中国有源相控阵的一个核心器件。“刚刚吴总师介绍，就是那个像复眼一样，每一个复眼都要有一个大功率管芯，雷达上是有3万个单元要这个器件，因为时间紧，要求也高，我们基础也还比较薄弱，所以这既是挑战也是机会。也集中了全所的资源来开展这项工作，组织了三个团队，同步的三个技术路线来进行攻关。那么一年的时间我们解决了器件的问题，最终把器件做到当时的一个世界的最好水平，而且批量把这部雷达应用上去，从此以后应该说中国电科在一代半导体、二代半导体、三代半导体的（米波）、微波、毫米波的功率器件方面全面进行了发展，全部各个频段的器件我们都不再需要进口了。”

反隐身雷达实战能力如何？

中国人民解放军某军事代表室总代表 王庆给出了答案，米波三坐标雷达的研制成功填补了中国反隐身雷达的空白，达到了世界同类产品的领先水平，这也是中国雷达界的光荣和骄傲。2017年11月全军装备质量综合激励项目评比过程中，米波三坐标雷达是获此殊荣的唯一雷达产品。

反隐身雷达诞生的背后启示？

吴剑旗告诉我们，在信念上要坚定责任、使命、担当，另外还要自强自信，要敢为人先，绝对不能甘心永远在后面做跟随者，这个对现在提倡的中国制造、中国创造来说，反隐身雷达只是一个小的缩影。

马鞍山方圆精密机械有限公司总经理 鲍治国说，以吴总师领头的这个团队造出的米波反隐身雷达，确实在世界上树立了一个标杆，也是为中国人争气的一件事情，也给中国制造人树立了一个榜样。在中国制造的三权，是规则的话语权、标准的制定权，还有就是商品的定价权，只有把握这三权，才能把中国制造由大变强，米波反隐身雷达从设计到实现的过程也是未来努力的一个缩影。

责任编辑：张建利