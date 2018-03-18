张国新代表:建议确认公办中小学教师为教育公务员

原标题：两会好声音|代表：公办中小学教师应被确认为教育公务员

人民日报客户端3月18日消息，你关心的话题就是两会好声音。“乡村教师”“产业扶贫”“厕所革命”……这些社会热点问题，代表委员们又有哪些好声音？一起来看。

张国新：将公办中小学教师确认为教育公务员

全国人大代表、江西师范大学附属中学校长张国新（左） 人民日报客户端 图

目前，教师特别是中小学教师职业吸引力不足，地位待遇有待提高。建议建立独立的教育公务员制度，将取得教师资格证书并获得教师职位的公办普通中小学教师的身份确认为教育公务员，出台相应的管理制度。进一步提升教师获得感、幸福感、尊严感。

——全国人大代表、江西师范大学附属中学校长张国新

任鸣谈“年轻演员被批没演技”：谁也不能跳着成长

很多事都有一个过程，人都是从年轻到年长不断成长，谁也不能跳着成长，比如一个演员，刚开始是以形象好为卖点的，演员谁不希望自己的艺术才华被认可，被人贴上没有演技的标签肯定不是自己希望看到的。我觉得应该给予鼓励，让他们在不同的戏中不断锤炼，不断提高。

——全国人大代表、北京人艺院长任鸣

刘入源：扶贫不能把产业“硬塞”给农民

产业扶贫不能把产业“硬塞”给农民，而应该注重引导农民的创业意识，变被动为主动。我从村民那里收牧草，经常给出比市场价高不少的价钱。家里人都说我笨，给那么高价格。但我想让大家明白只有通过自己的劳动才能有收获，慢慢培养他们的信心和习惯。

——全国人大代表刘入源

刘和生：鼓励临街单位和经营场所免费开放厕所

老百姓都呼吁要在大街上建厕所，但选址时，谁也不愿把厕所建到自己家门口，这是导致如厕难的重要原因。建议引导鼓励临街单位和经营场所向社会公众免费开放厕所，建立便民的“共享厕所”。

——全国人大代表、湖南岳阳市委书记刘和生

张全收：应将高中纳入义务教育的范围

农村很多孩子本来资质差别不大，却因享受差别极大的教育资源，造就了不同的人生道路。初中毕业生进入劳动力市场已严重不能满足时代需求，应将高中纳入义务教育的范围，并取消农村公办重点高中与普通高中的差别，使所有孩子享受公平的教育资源。

——全国人大代表、上蔡县拐子杨村党支部书记张全收

支月英：如果人人都向往山外，大山里孩子谁来教？

全国人大代表、江西省奉新县白洋教学点教师支月英 人民日报客户端 图

我的丈夫指责我，人家都是削尖脑袋往山下跑，你还要往更偏远的地方跑。如果人人都向往山外，大山里的孩子谁来教育？乡村学校要能有老师下得去、留得住，把“小而弱”变成“小而美”。希望每一朵小小的苔花，都能如牡丹绽放。

——全国人大代表、江西省奉新县白洋教学点教师支月英

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责任编辑：张建利