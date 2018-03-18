大众回应途锐进水问题:发动机保修期免费延长两年

原标题：大众回应途锐空气滤芯进水问题：发动机保修期免费延长两年

中新经纬客户端3月18日电 据大众汽车（中国）投资有限公司官方微信“大众汽车”18日消息，大众汽车品牌中国CEO冯思翰就3 15晚会被点名再度道歉。冯思翰称，正在积极筹备即将于下个月开始实施的召回工作，有信心通过实施技术方案消除相关缺陷。

大众汽车18日公开信

冯思翰在公开信中表示，有关途锐空气滤芯进水问题的媒体报道，作为大众汽车品牌在中国的负责人，希望向大众途锐车主以及其身边受此问题困扰的每一位朋友表达诚挚的歉意。正如在第一时间发表的声明中所承诺的，大众汽车（中国）销售有限公司将对此问题负责到底。

冯思翰称，继去年9月开展针对车辆空气滤芯进水问题的服务行动后，大众汽车（中国）销售有限公司根据新开发的技术方案向国家相关部门备案的召回计划，已于3月7日正式对外公布。同时，大众正在积极筹备即将于下个月开始实施的召回工作，有信心通过实施技术方案消除相关缺陷。

公开信表示，会为大众途锐车主提供一次免费的机油更换服务，并为受到此问题影响的途锐车辆的发动机保修期免费延长两年。

3月15日，央视“3 15”晚会曝光了大众进口汽车途锐存空气滤芯进水问题，可引发汽车发动机自动熄火，刹车刹不住等。

对此，大众汽车（中国）销售有限公司15日晚间发布声明，表示已备案相关召回计划，并将于4月30日正式实施。除召回方案外，为保证客户沟通效率并切实有效地解决客户的疑虑，将于3月15日起开设专属通道，该通道将由专业的售后服务人员为车主提供一对一的高效沟通。（中新经纬APP）

责任编辑：张建利