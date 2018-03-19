62岁刘昆当选财政部部长 曾有外号叫“四高干部”

原标题：62岁刘昆当选财政部部长：此前供职全国人大常委会

刘昆 东方IC 资料

3月19日上午，十三届全国人大一次会议举行第七次全体会议。大会经投票表决，任命刘昆为财政部部长。

刘昆，男，汉族，1956年12月生，广东饶平人，1984年7月加入中国共产党，1973年6月参加工作，厦门大学经济系财政金融专业本科毕业，广东省委党校经济学专业研究生。

1988年至1997年历任广东省政府办公厅综合处副处长、处长，1997年至2001年任广东省政府办公厅副主任，2001年至2002年任广东省政府副秘书长（正厅级），2002年至2010年任广东省财政厅厅长、党组书记，2010年7月至2013年5月任广东省副省长，2013年5月任财政部副部长、党组成员。2016年12月被免去财政部副部长职务，出任全国人大常委会预算工作委员会主任。

据广东媒体报道，多位广东财政界人士曾评价刘昆称，“省级干部中真正懂财政改革的并不算多，而刘昆在这方面的水平比较高，是一员改革干将。”“在刘昆主政广东财政期间，广东推出的多项财政改革，不论在力度上、深度上还是进度上，都走在全国前面。当时财政部要推什么改革，都是先到广东来调研取经。”

刘昆在广东财政系统工作时有一个外号———“四高干部”，据说这是广东财政系统对他“政治觉悟高、领导能力高、政策水平高以及‘海拔水平’高（身高1.87米）”的评价。

点击进入专题

责任编辑：霍宇昂