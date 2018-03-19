原标题：收好这张思维导图，了解中国领导团队新阵容
今年全国两会适逢换届，至3月19日，国家机构和全国政协新领导层均已产生，中国领导团队的新阵容已组建完毕。
人民日报客户端根据两会报道和相关公开资料，梳理绘制了一张中国领导团队新阵容思维导图，一起了解！
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