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| 2018全国两会特别报道

收好这张思维导图 了解中国领导团队新阵容

收好这张思维导图 了解中国领导团队新阵容
2018年03月19日 10:48 人民日报
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　　原标题：收好这张思维导图，了解中国领导团队新阵容

 

　　今年全国两会适逢换届，至3月19日，国家机构和全国政协新领导层均已产生，中国领导团队的新阵容已组建完毕。

　　人民日报客户端根据两会报道和相关公开资料，梳理绘制了一张中国领导团队新阵容思维导图，一起了解！

　　字太小看不清吗？没关系，长按保存到手机就可以放大观看！

　　点击进入专题

责任编辑：张玉

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