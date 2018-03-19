湖北十堰至西安高铁纳入铁总储备计划 年底前开工

原标题：十堰至西安高铁纳入铁总今年储备开工计划，年底前开工

今天（3月19日），楚天都市报记者从湖北省发改委获悉，经积极争取，西安至十堰高铁被中国铁路总公司纳入今年储备开工计划，并明确了项目业主、审查审批工作步骤、各方出资比例。

本文图均为 楚天都市报 图

为加快推进各项前期工作，上周，省发改委在武汉组织召开项目前期工作推进会。会议由省铁路办有关领导主持，西成铁路公司（项目业主）、省直和十堰市相关单位、中国铁路武汉局集团、省铁投集团、中铁一院、中铁四院有关负责同志参加了会议。

记者了解到，会议通报了项目前期工作进展情况，研究了涉及用地预审、环评、规划选址、林地、文物等要件办理相关事宜，并对下一步工作进行安排。

会议要求，按照今年底前实现先期段开工这一目标，确保实现预定目标。

西安至十堰高铁是国家铁路“十三五”规划项目，也是武西高铁的组成部分，对加强东、中、西部地区交流，促进沿线经济社会发展具有重要意义。项目建成后武汉至西安仅需2个多小时，将构筑我省与西北地区高速铁路通道。线路自汉十高铁十堰北站引出，途经郧西、山阳、商洛至西安，全线共设车站7座，速度目标值350公里/小时。线路全长约253公里，投资估算总额约581.5亿元，其中湖北段约87公里，投资估算约146亿元。目前，已完成项目可研评审，正加快办理各项审批前置要件。

目前，汉十高铁建设进展非常顺利。汉十高铁主要分为汉孝城铁段和孝十高铁段，汉孝城铁起于汉口至孝感城际铁路孝感东站，为新标准的城际铁路（时速不高于200公里），属于中级型快速铁路；孝十高铁自孝感止于十堰，属于高速铁路。截至目前，汉十高铁十堰段完成施工约占总设计项目的38%，累计投资28亿元，约占总投资113亿元的24.8%。汉十高铁重点控制性工程之一官山河特大桥桥墩已全部完成，正在进行桥梁铺设。汉十高铁最长隧道余家山隧道两个斜井全部完成，正洞已开挖2500米。寨沟隧道、彭家湾隧道和江家沟隧道已经贯通。此外，丁家营跨襄渝铁路特大桥、四方山隧道、肖家沟隧道、浪河特大桥等控制性工程推进顺利。其中，汉孝城际铁路与武西客专将在云梦并轨。截止到目前，已经完成了云梦县境内的桩基完成大概96%，承台完成60%，墩身完成44%。

未来，汉十高铁可通过武汉枢纽，与京广高铁相连，辐射湖南、广东等华南地区；通过襄阳枢纽，与郑万高铁相连，辐射河南、重庆及四川地区。同时，汉十高铁是未来武西客专的重要组成部分，未来将与西安至商洛铁路相连。

来源：楚天都市报

责任编辑：张义凌