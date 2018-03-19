十三届全国人大八个专门委员会人员名单

新华社北京3月19日电第十三届全国人民代表大会八个专门委员会主任委员、副主任委员、委员名单
（2018年3月19日第十三届全国人民代表大会第一次会议通过）
第十三届全国人民代表大会民族委员会主任委员、副主任委员、委员名单
（共28名）
主任委员 白春礼（满族）
副主任委员 肖怀远、洛桑江村（藏族）、乃依木·亚森（维吾尔族）、丹珠昂奔（藏族）、李康（女，壮族）、李锐（回族）、史大刚、那顺孟和（蒙古族）、哈尼巴提·沙布开（哈萨克族）
委员（按姓名笔划为序）
王砚蒙（女，傣族）、白文奇（蒙古族）、吉狄马加（彝族）、朴松烈（朝鲜族）、刘远坤（苗族）、杜小光（白族）、李飞跃（侗族）、杨成熙、吴月（女，黎族）、卓新平（土家族）、罗毅（布依族）、周敏（女）、郑军里（瑶族）、郭金才、郭振华、曹庆华（哈尼族）、韩梅（女，苗族）、嘉木样·洛桑久美·图丹却吉尼玛（藏族）
第十三届全国人民代表大会监察和司法委员会主任委员、副主任委员、委员名单
（共20名）
主任委员 吴玉良
副主任委员 王教成、张苏军、王胜明、徐显明、韩晓武、李钺锋、李伟、刘海星、高友东
委员（按姓名笔划为序）
王长河、王峰、叶赞平、朱海仑、刘德培、齐玉、张立军、陈勇、韩立平、鲜铁可
第十三届全国人民代表大会教育科学文化卫生委员会主任委员、副主任委员、委员名单
（共32名）
主任委员 李学勇
副主任委员 冷溶、殷方龙、吴恒、杜玉波、杨树安、李静海、杨志今、刘谦、张平、邱勇
委员（按姓名笔划为序）
马旭（满族）、王铮、王巍、古小玉、左中一、田红旗（女）、任鸣、刘云志、李巍、何雷、张洪贺、庞丽娟（女）、贾平凹、徐延豪、高红卫、蒋立虹（女，彝族）、韩永进、程恩富、赫捷、廖昌永、樊代明
第十三届全国人民代表大会外事委员会主任委员、副主任委员、委员名单
（共21名）
主任委员 张业遂
副主任委员 傅莹（女，蒙古族）、孙建国、张志军、鲁培军、陈凤翔、林建华、徐科（女）、张伯军、陈国民
委员（按姓名笔划为序）
王巍、石香元、刘健、许立荣、李义虎、何福胜、陈晋、陈福利、罗艳（女）、周弘（女）、夏伟东
第十三届全国人民代表大会华侨委员会主任委员、副主任委员、委员名单
（共19名）
主任委员 王光亚
副主任委员 罗保铭、贾廷安、黄龙云、张少琴、董中原、郭雷、曹鸿鸣
委员（按姓名笔划为序）
王树国、王贻芳、王辉忠、叶双瑜、宋琨、陈云英（女）、陈立、陈军（女，高山族）、郑奎城、董传杰、蒋漠祥
第十三届全国人民代表大会环境与资源保护委员会主任委员、副主任委员、委员名单
（共24名）
主任委员 高虎城
副主任委员 王洪尧、陆东福、赵宪庚、龚建明、窦树华、吕彩霞（女）、张守攻、袁驷
委员（按姓名笔划为序）
万卫星、王军、王秀峰、王金南、王毅、向巧（女，苗族）、刘绍亮、沈岩、张光荣、张柏楠、张通、翁孟勇、矫勇、程立峰、谭琳（女）
第十三届全国人民代表大会农业与农村委员会主任委员、副主任委员、委员名单
（共22名）
主任委员 陈锡文
副主任委员 杜德印、王宪魁、廖晓军、李春生、龙庄伟（苗族）、李家洋、刘振伟、王刚、蔡昉
委员（按姓名笔划为序）
王超英、冯忠华、刘玉亭、许为钢、李登海、张沁荣（女）、张烈英、陈平华、周建军、赵立欣（女）、彭勃、魏后凯
第十三届全国人民代表大会社会建设委员会主任委员、副主任委员、委员名单
（共24名）
主任委员 何毅亭
副主任委员 邓凯、江小涓（女）、景汉朝、宫蒲光、陈斯喜、李培林、任贤良、姚建年
委员（按姓名笔划为序）
马杰（女，回族）、王小云（女）、邓丽（女）、冯军、吕世明、江天亮（土家族）、何星亮、汪鸿雁（女）、金红光（朝鲜族）、郑功成、郎友良、孟建民、郭军（女）、谢国明、詹文龙（完）
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