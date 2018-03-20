大寨村党总支书记:人大还没闭幕所提建议均有回复

原标题：只要有场合就要为农民讲话

3月5日，全国人大代表郭凤莲在“代表通道”回答记者提问。 新京报记者 侯少卿 摄

全国人大代表、山西晋中市昔阳县大寨镇大寨村党总支书记郭凤莲，曾任大寨“铁姑娘队”队长，今年已是第六次当选全国人大代表。作为农民代表，郭凤莲十分关注“三农”问题，今年提了五个建议，均与此有关。她表示，现在她还住在大寨，住在农村，没有离开自己的家。只要有场合，她就要为农民讲话。

谈履职

建议议案都是围绕农村农民

新京报：今年是你第几次当选全国人大代表？

郭凤莲：第六次了。我是第四届、第五届全国人大代表，当时刚当选全国人大代表时，我还很年轻，才20多岁。改革开放以后，我当选了十届、十一届、十二届全国人大代表，现在是十三届了。

新京报：前前后后加起来，你履职25年了，你如何理解代表的身份和职责？

郭凤莲：我感觉我当代表这些年，自己有了很大的提高，很大的提升，学到了很多知识。我是基层代表，要代表老百姓的心声，平常要多观察老百姓生活当中遇到了哪些问题，然后在人民代表大会期间把这些问题集中反映上来，我是这么想，也是这么做的。我反映的建议也好，还是议案也好，基本上都是关于农村和农民的。

我觉得，作为农民代表，关注“三农”、反映农村和农民的心声，是我应该尽到的责任。有一些人以为，我当代表这么多年了，可能已经搬到城市住了，我就告诉他，我还在大寨，就住在农村，没有离开自己的家。

新京报：此前提过哪些建议、议案？其中哪一个令你印象最深刻？

郭凤莲：我这个人说话是比较直爽的，有时候提问题也是比较直爽的。比如说，因为工作需要，我也经常出差，到过北京也到过一些其他的大城市。我发现，城市打扮得很干净，可农村越来越脏了，为什么呢？就是把城市垃圾都堆到我们农村了，我就提出了这个建议。那时撒贝宁听到了，他们的报道组就来到我们山西团，邀请我跟北京郊区的农民现场通话，做了这样一个互动，效果非常好。

谈议案

大会还没闭幕 所提建议均有回复

新京报：这次上会，你提了哪些议案、建议？

郭凤莲：这几年每年我都至少提五六个建议议案。今年提了5个，第一个是关于规范农村养老，推行集中养老，补贴扶持村级小型养老院的建议，居家养老和集体养老应该结合起来。第二个是关于土地流转的过程当中，存在一些政府补贴不到位的问题。还有就是关于落实村级组织经费保障的建议；关于解决乡村医生待遇的建议；关于财政向山西倾斜的建议，因为山西是一个转型发展的资源大省，现在资源转型碰到很大困难。

大会还没闭幕，我提的建议，有关部门都回复了。以前，代表提完建议，有关部门一般都是几个月后回复。十八大以来，尤其是去年开始，回复建议的速度越来越快。

新京报：你提的5个建议，有关部门都回复了？

郭凤莲：全都回复了。比如关于解决乡村医生待遇的建议，有关部门回复我，政府已经制定了很多措施了，但是这些措施还需要再细化一下。现在我们政府办事效率很高，透明度也越来越高。

新京报：如果让你对自己过去的履职表现做一个评价，你给自己打多少分？

郭凤莲：及格吧。只要有平台，我就要为农民讲话，反正不能把机会误掉了。

谈大寨

大寨搞多个产业做电商平台

新京报：大寨曾是全国农业战线一面旗帜，经过40年改革开放，现在怎么样？

郭凤莲：变化大着呢。我是从上世纪60年代前期走过来的人，1962年参加劳动，16岁就当上了“铁姑娘队”队长，跟着大寨的老前辈，白天晚上地干活，艰苦奋斗，自力更生。

刚开始改革开放时，我30岁出头，十一届三中全会闭幕后，我有点蒙了，找不到方向了。我那时调离了大寨，8年后的1991年，组织上又让我回到大寨。我带着大寨一个劲头地搞改革，放下过去的包袱。我组织党员干部到外面学习，为什么人家好，为什么我们不好？我们应该从哪里着手？当时有一个决心，什么都不要，就让大寨富起来。后来办工厂，找项目，找资金，轰轰烈烈干了20年，大寨发展起来了，整个环境都变了，人们有钱了，大寨也变得美了。

新京报：最开始转型时，是不是比较艰难？

郭凤莲：当时没有技术，没有人才，没有好的项目，反正有很多很多困难，怎么办？那就靠自己，把这些困难一个一个克服掉。艰苦时，江苏、河北、河南，我到处跑。我还要卖煤，山东的电厂我都跑遍了。

新京报：在山西，大寨村经济水平能排多少名？

郭凤莲：在山西的村子里，我们大寨的经济水平排在前列，我们还是中国的十大名村之一。现在的产业主要是旅游，还有服装、饮品加工、农产品加工等。我们也做电商平台——大寨粮仓网，已运行快两年了，挺好的。

新京报记者 王姝

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责任编辑：刘光博