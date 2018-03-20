好莱坞又弄出拍给中国人看大片 哪些中国演员参演

原标题：好莱坞又弄出一部“拍给中国人看”的大片！

《环太平洋2》能否再次拯救北美票房？

几年前曾经掀起话题的科幻电影《环太平洋》系列第二部——《环太平洋：雷霆再起》（以下简称《环太平洋2》）将在本周五中美同步上映。这部电影与前作相比，除了机甲和怪物更新换代以外，更是多了很多中国元素，包括景甜在内数名中国演员参演本片，还有不少场景是直接在青岛进行拍摄。

《环太平洋》系列的故事并不复杂——怪物自地底生出，威胁着人类社会，人类为此建造需两人搭档驾驶的巨型机甲与之抵抗。第一部《环太平洋》2013年于北美上映时，票房并不理想。当时的导演，也是最新奥斯卡获奖者《水形物语》的导演吉尔莫·德尔·托罗不免有些寒心，感觉自己从小钟爱的“机甲战怪兽”那套已经落伍，不适合现在的观众了。

然而，《环太平洋》在中国爆炸的人气和口碑为这个“原创大片”的命运带来转机，甚至让它有了拍续作的可能性。第一部最终以中国内地1.08亿美元的票房完胜北美（1.01亿），占据全球票房（4.11亿）的1/4，也成为中国电影市场1994年改制以来，第一部中国内地票房超过北美的好莱坞A级制作影片。因此，有影评人认为，说《环太平洋2》是拍给中国人看的也不为过。

特效动作大片通常趋从于市场规律，但也隐藏着导演的个人喜好。《环太平洋》独特地将东西方科幻风格相结合，与《变形金刚》《星球大战》等纯美式科幻不尽相同。电影中巨大的机甲和怪兽战斗，剧情和审美都源自日式传统“特摄片”，如中国观众熟知的日本机器人英雄“奥特曼”。《环太平洋》幕后制作人员有不少是来自日本的知名机器人动画电影人才，甚至连片中怪兽的术语称呼也使用日文发音“Kaiju”。导演托罗并非“未来”科幻迷，他偏复古的口味或许让北美甚至日本观众都觉得“太老套”，却让不少中国观众有一丝新奇与怀旧混杂的观感。

此外，《环太平洋》还贡献了一个在当今电影业重要的平权主义副产品——“森真子测试”。第一部电影中的女主角、由日本演员菊地凛子饰演的“森真子”拥有自己独立的角色存在意义和故事线，而不是依附于男性而存在。该测试与“贝克戴尔测试”（即电影中至少有两名有名字的女演员、她们之间有对话、对话主题不能涉及男性——环环注）一同，成为现在衡量电影是否性别平等的一把尺子。

如今好莱坞最明显的趋势，就是非原创的改编、续集IP大行其道，如曾风靡全球的《哈利·波特》《指环王》系列，迪士尼旗下的“漫威宇宙”和“星战”系列，派拉蒙公司的《变形金刚》系列，最新上映的《古墓丽影》等。这也使得推出新的原创电影变得越来越困难，尤其是对于想要开拓非艺术类商业大片的制作方。因此，探索性的IP“第一部电影”就变成风险极大的“独行侠”。

原创大片是否成功有极大的偶然性，即便像口碑票房双赢的皮克斯公司也不敢全押在原创上，他们除《头脑特工队》《寻梦环游记》之外，还得靠《玩具总动员》《汽车总动员》两条腿走路。再如由母公司迪士尼原创的《加勒比海盗》系列风靡全球，但同样投资上亿的原创科幻大片《明日世界》就草草“扑街”。还有令不少业内人士羡慕的10年前开创“漫威电影宇宙”的第一部《钢铁侠》，连主创人员当时都无法想象这部电影会在未来把公司从破产边缘带向全球影业顶峰。世界各地的观众更是众口难调，像《环太平洋》这样的电影就算在北美票房失利，却还能最终靠中国观众在一片超级IP的包围下杀出一条血路。如今《环太平洋2》换了导演，虽保持了外形，但气质上能否继续征服中国观众，还有待市场检验。

责任编辑：初晓慧