媒体解读：本轮机构改革有何不一样？

原标题：本轮机构改革有何不一样

改革开放以来，党中央部门集中进行了4次机构改革，国务院部门集中进行了7次机构改革。本轮改革在理念、范围和深度上均超越以往。不仅聚焦职责缺位和效能问题，而且深入关注机构重叠、职责交叉、权责脱节等问题； 不仅对横向上运行机制的不协调有着清醒认识，而且对纵向上机构职能上下一般粗、权责划分不尽合理等提出解决方案

近日，十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定。党的十九大对深化机构和行政体制改革作出重要部署，要求统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。党的十九届三中全会通过的《深化党和国家机构改革的决定》，就统筹推进党政军群机构改革作出了全面安排部署。

其中，深化国务院机构改革是一项重要任务。总的考虑是，着眼于转变政府职能，坚决破除体制机制弊端，围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，加强和完善政府经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能。同时，结合新的时代条件和实践要求，着力推进重点领域和关键环节的机构职能优化和调整，构建起职责明确、依法行政的政府治理体系，提高政府执行力，建设人民满意的服务型政府。

统筹中央党政军群、地方机构的系统改革

深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。改革开放以来，党中央部门集中进行了4次机构改革，国务院部门集中进行了7次机构改革。本轮深化党和国家机构改革坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端，在理念、范围和深度上均大大超越以往历次机构改革，具有鲜明的时代特征。

理念更明确。坚持和加强党的全面领导是本轮机构改革的核心。首要任务是加强党对各领域、各方面工作的坚强领导，既要建立健全党对重大工作的领导体制机制，又要强化党的组织在同级组织中的领导地位，统筹设置党政机构。

定位更高远。与过去历次改革“五年一小改、十年一大改”不同，本轮机构改革不仅着眼于全面建成小康社会，而且力求为2035年基本实现社会主义现代化和本世纪中叶建成社会主义现代化强国提供制度保障。

问题更精准。本轮机构改革高度强调问题导向，对当前党和国家机构运行中面临的突出问题作出精准概括。不仅聚焦政府职能转变中的职责缺位和效能问题，而且深入关注当前党政关系中存在的机构重叠、职责交叉、权责脱节等问题；不仅对横向上党委、政府、群团、军民融合、事业单位等机构协同运行机制中的不协调问题有着清醒认识，而且对纵向上中央与地方机构职能上下一般粗、权责划分不尽合理等问题提出解决方案。

目标更明确。本轮机构改革的目标是构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系。这是国家治理体系的组织基础。党政军群机构改革的目标各有侧重，党的领导体系要总揽全局、协调各方，注重增强领导力； 政府治理体系要职责明确、依法行政，注重提高执行力；武装力量体系要有中国特色、达到世界一流水平，注重增强人民军队战斗力；群团工作体系要联系广泛、服务群众，注重激发群团组织和社会组织活力。

范围更全面。不同于以往历次机构改革多限于国务院机构层面，本轮机构改革是一场统筹中央党政军群各类机构以及地方机构的系统性改革。它的涉及面更广，影响范围更广。

将机构改革与简政放权、“放管服”结合起来

此次全国人大表决通过的国务院机构改革方案，是《深化党和国家机构改革方案》的重要组成部分。根据该方案，国务院正部级机构减少8个、副部级机构减少7个。除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个。国务院机构改革的主要任务是解决政府机构设置和职责划分不够科学、政府职能转变不到位等问题，为的是构建职责明确、依法行政的政府治理体系，加快建设人民满意的服务型政府。

第一，以政府职能优化为中心进行机构整合，推动实现“一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责”。

随着经济社会的快速发展，国务院机构一定程度上出现了政出多门、责任不明、推诿扯皮等问题。机构设置和职责划分不够科学，影响了行政效率和机构履职能力。本轮改革聚焦政府职能设置优化，通过梳理各部门事权类型和特点，提出“一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责”的改革思路，整合相近或联系紧密的事权组建新机构。

例如，新组建的自然资源部整合了原本分属国土、水利、农业、林业等部门的自然资源管理职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，实现对山水林田湖草的整体保护、系统修复和综合治理。

再如，国务院机构改革方案的说明中，重点阐述了组建应急管理部的重要意义。这一新设立的国务院组成部门整合分散于安监、国务院办公厅、公安、民政等多个部门的职责，优化重组应急力量和资源，构建起中国特色的应急管理体制。

此外，新组建的国家市场监督管理总局，整合原分属商务部、发展改革委、工商总局的反垄断执法职能，实现了学界、业界期待已久的“三合一”。这将有利于提升反垄断执法效率和权威性，降低企业合规成本。

第二，以实施国家中长期发展战略为着眼点，重点解决事关长远的机构设置运行问题。

本轮机构改革处于承前启后的重要节点上，短期内要完成决胜全面建成小康社会的历史任务，长期来看要为实现第二个百年奋斗目标奠定坚实基础。因此，必须注重战略性和前瞻性，进一步完善中国特色行政组织架构和管理体制。

例如，为贯彻落实健康中国战略，科学应对人口老龄化趋势，以卫生计生委为基础整合全国老龄办相关职能新组建卫生健康委员会。这个新机构将树立大卫生、大健康的理念，拟定应对老龄化、医养结合相关政策措施，为人民提供全周期的健康服务。

又如，新设立的退伍军人事务部是贯彻落实军民融合国家战略的现实需要。这一高规格的新机构将有力整合分散于民政、人社和中央军委有关部门职能，为退伍军人提供全方位保障服务，对温暖退役军人群体、稳定部队军心士气、激励青年人从军报国有着重要的现实意义。

此外，新组建的农业农村部在原农业部基础上整合发展改革委、财政、国土、水利等部门农业投资项目管理职责，有望更好地服务于乡村振兴战略实施； 设立国际发展合作署和国家移民局，更是中国走近世界舞台中央的重大战略决策，将为构建人类命运共同体和推动“一带一路”建设提供组织保障。

第三，以解决新时代社会主要矛盾为突破口，通过推进机构改革顺应人民对美好生活的向往。

党的十九大报告作出了“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的重大论断。国务院机构改革要不断满足人民日益增长的美好生活需要，解决不平衡不充分的发展带来的问题。为此，必须坚持以人民为中心的发展思想，推进政府职能转变和机构设置优化重组。

当前，公众对环境污染问题很关心。新组建的生态环境部整合分散于环保、发展改革委、水利、农业和海洋等部门的环境保护职责，来统一行使生态和城乡各类污染物排放的监管和执法职责，为坚决打赢污染防治攻坚战提供了有利条件。

任何时候，产品质量安全、食品安全都牵动着人心。为了提升监管水平和效率，国务院整合工商、质检、食药监总局职责组建市场监督管理总局，并单独组建药品监督管理局监管药品经营销售行为。

为解决“看病难”“看病贵”问题，本次改革整合人社、卫计、发展改革委等部门职责组建国家医疗保障局。这个新机构将更好地实现“病有所医”，进一步提高城乡居民的医疗保障水平。

今年是改革开放40周年。本轮深化党和国家机构改革力度之大、范围之广、影响之深远，前所未有。未来，需进一步做好机构改革的配套工作，将机构改革与简政放权、“放管服”改革结合起来。要以逢山开路、遇水架桥的决心，将改革进行到底。

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责任编辑：张玉