山东潍坊一名干部授意编造上党课记录被严重警告

原标题：山东潍坊一干部授意编造上党课、组织生活会记录被严重警告

今年以来，山东潍坊全市各级纪检监察机关认真贯彻落实习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要指示精神，按照市委“作风建设年”活动部署要求，扎实开展形式主义、官僚主义专项治理，严肃查处了一批形式主义、官僚主义问题。现将5起典型问题通报如下：

潍城区人社局副局长、党委委员夏全昌作为该局机关第一党支部书记，在未按时上党课、组织生活会未召开、民主评议党员未开展的情况下，授意工作人员编造上党课、组织生活会记录、党员评议表格等材料，党建材料造假，受到党内严重警告处分。

寿光市国土局地籍管理科原科长孟祥明等人，在法院工作人员要求协助执行对某公司一宗土地查封业务情况下，未能有效确保该宗土地处于查封状态，并出具了土地无查封证明，给他人造成了经济损失，在社会上造成了不良影响。孟祥明、地籍管理科工作人员孟艳分别受到党内警告处分。

临朐县东城街道凤凰山中心村党支部委员、三岔沟村首席代表张少礼，对村民非法采挖岩砂矿未认真履行属地监管责任，未采取有效措施予以制止，履行生态环境监管职责不力，受到党内警告处分。

高密市疾控中心副主任、党支部委员宫献升，在负责组织实施2016年“山东省心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”过程中，没有及时对3家镇（街道）卫生院项目经费使用情况进行监督核查，致使出现挪用、挤占、克扣补助费用问题，受到行政警告处分。

滨海区公安分局交警大队一中队在为袁某处理违章时，该中队以罚款票据用完、违章代码填错为由，致使袁某三次往返该中队才将违章问题处理完毕。该中队负责人曲富平受到提醒谈话处理，工作人员刘万民受到通报批评处理。

各级党委（党组）要按照《关于强化正风肃纪开展形式主义官僚主义问题专项治理的实施方案》要求，切实提高政治站位，抓好自查自纠、教育管理、问题处理、整改落实、建章立制等工作，一刻不停歇地将作风建设引向深入。各级党委（党组）书记要强化自觉意识、职责意识，身体力行、以上率下，形成“头雁效应”，有效克服形式主义、官僚主义顽症。各级纪检监察机关要把查处形式主义、官僚主义问题作为当前工作重点，抓好线索梳理、审查调查、通报曝光等工作；对工作不力、措施不实、敷衍塞责、弄虚作假等问题，严格按照问责条例和省委实施办法进行问责，既追直接责任人的责任，又追相关领导责任，以问责唤醒责任意识、激发担当精神，为党风政风持续好转提供坚强的纪律保证。

来源：潍坊市纪委监委网站

责任编辑：张玉