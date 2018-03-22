浙江绍兴市委秘书长钟洪江拟任陕西西安市委常委

原标题：浙江绍兴市委常委、秘书长钟洪江拟任陕西西安市委委员、常委
任职公示
根据有关规定，经研究同意，现将以下拟任或拟提名人选的有关情况予以公示。
李婧，女，1968年11月生，陕西洛川人，1988年6月入党，1989年1月参加工作。全日制大专学历，在职研究生学历、工商管理硕士。现任西安市委常委、西安经开区党工委书记（兼）、西安航空基地党工委书记（兼），拟任杨凌示范区党工委书记。
李九红，男，1969年3月生，山西新绛人，1992年6月入党，1994年5月参加工作。全日制研究生学历、工学硕士，在职研究生学历、工学博士、副教授。现任汉中市委常委，副市长、党组副书记，拟任杨凌示范区党工委副书记，为杨凌示范区管委会常务副主任人选。
钟洪江，男，1969年4月生，浙江诸暨人，1993年12月入党，1987年8月参加工作。中央党校研究生学历。现任浙江省绍兴市委常委、秘书长，拟任西安市委委员、常委。
贾治国，男，1963年9月生，陕西武功人，1985年2月入党，1985年7月参加工作。全日制大学学历、法学学士，在职法律硕士。现任省人大常委会委员、法制工作委员会副主任、省人大法制委员会副主任委员，拟任省委巡视组组长。
黄超，男，1962年11月生，陕西山阳人，1984年10月入党，1985年7月参加工作。全日制大学学历、法学学士。现任省委政法委副书记，省委维稳办主任，拟任省委政法委秘书长。
鲍永能，男，1964年4月生，宁夏同心人，1985年3月入党，1986年7月参加工作。全日制大学学历、工学学士，讲师。现任安康市委副书记，市委党校校长，拟任省网信办（省委网络安全和信息化领导小组办公室）主任。
张宗科，男，1964年3月生，陕西扶风人，1993年4月入党，1982年7月参加工作。省委党校大学学历。现任省政府副秘书长、办公厅党组成员，拟提名为省工信厅厅长人选，任省工信厅党组书记。
王爱民，男，1963年1月生，陕西千阳人，1985年5月入党，1983年8月参加工作。全日制大学学历、农学学士。现任渭南市委副书记，市委党校校长，拟提名为省民委（省宗教事务局）主任（局长）人选，任省民委（省宗教事务局）党组书记。
张光进，男，1963年6月生，陕西兴平人，1994年12月入党，1985年7月参加工作。全日制大学学历、经济学学士，省委党校研究生学历，助理研究员。现任省政府副秘书长、办公厅党组成员，拟提名为省人社厅厅长人选，任省委组织部副部长、省人社厅党组书记。
冯振东，男，1966年11月生，陕西延长人，1991年2月入党，1986年7月参加工作。在职研究生学历、经济学博士。现任延安市委副书记、政法委书记，拟提名为省环保厅厅长人选，任省环保厅党组书记。
韩一兵，男，1966年5月生，河北乐亭人，2003年6月入党，1999年4月参加工作。全日制研究生学历、工学博士。现任省住建厅副厅长、党组成员，拟提名为省住建厅厅长人选，任省住建厅党组书记。
薛建兴，男，1962年10月生，陕西韩城人，1986年7月入党，1984年7月参加工作。全日制大学学历、工学学士，高级工程师。现任省政府副秘书长、办公厅党组成员，拟提名为省林业厅厅长人选，任省林业厅党组书记。
赵宝田，男，1963年2月生，陕西西安人，1994年1月入党，1984年7月参加工作。在职研究生学历，高级审计师。现任省审计厅副厅长、党组成员，拟提名为省审计厅厅长人选，为省经济责任审计局局长人选，任省审计厅党组书记。
任国，男，1967年4月生，甘肃渭源人，1991年1月入党，1985年8月参加工作。全日制大学学历、哲学学士，在职研究生学历。现任省工信厅副厅长、党组成员，拟为省国资委主任人选，任省国资委党委副书记。
周彬县，男，1960年2月生，陕西蒲城人，1984年9月入党，1981年7月参加工作。省委党校大学学历，助理研究员。现任省金融办主任，省政府办公厅党组成员，拟为省地税局局长人选，任省地税局党组书记。
张智华，男，1964年3月生，陕西岐山人，1992年6月入党，1983年7月参加工作。中央党校研究生学历。现任省环保厅副厅长、党组成员，拟为省质监局局长人选，任省质监局党组书记。
王勇，男，1974年2月生，陕西西安人，1992年9月入党，1995年8月参加工作。全日制大学学历、经济学学士，在职研究生学历、经济学博士。现任省委副秘书长，拟为省体育局局长人选，任省体育局党组书记。
罗文利，男，1968年6月生，陕西扶风人，1997年6月入党，1990年9月参加工作。全日制大学学历、法学学士。现任省文物局副局长、党组成员，拟为省文物局局长人选，任省文物局党组书记。
陈俊锋，男，1962年3月生，陕西乾县人，1985年4月入党，1983年8月参加工作。省委党校研究生学历、高级工商管理硕士。现任咸阳市委常委，市政府副市长、党组副书记，拟为省政府副秘书长、省信访局局长人选，任省政府办公厅党组成员、省信访局党组书记。
雷湛，男，1962年2月生，陕西合阳人，1985年6月入党，1986年7月参加工作。全日制大学学历、法学学士，中央党校研究生学历。现任省政协副秘书长、机关党组成员，拟为省地方志办主任人选，任省地方志办党组书记。
苏虎超，男，1975年1月生，河北晋州人，1998年5月入党，2002年7月参加工作。全日制研究生学历、法学博士。现任中国证监会内蒙古监管局党委书记、局长，拟为省金融办主任人选，任省政府办公厅党组成员。
孙科，男，1965年2月生，陕西凤翔人，1992年6月入党，1986年7月参加工作。全日制研究生学历、哲学硕士，在职研究生学历、管理学博士。现任省科技厅副厅长，省委科技工委委员，拟任省科协党组书记，为省科协常务副主席人选。
郭建树，男，1963年5月生，陕西三原人，1991年12月入党，1983年7月参加工作。在职研究生学历，高级会计师。现任杨凌示范区党工委副书记，拟任省社科联党组书记，为省社科联常务副主席人选。
相红霞，女，1965年1月生，河南伊川人，1985年12月入党，1987年8月参加工作。全日制大专学历，在职研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，经济师。现任铜川市委副书记，市委党校校长，拟为省残联理事长人选，任省残联党组书记。
王海鹏，男，1972年11月生，陕西汉中人，1993年6月入党，1994年7月参加工作。全日制大学学历、教育学学士，政工师。现任西部机场集团宁夏机场有限公司总经理、党委书记，西部机场集团有限公司党委委员，拟为西部机场集团有限公司董事长人选，任西部机场集团有限公司党委常委、书记。
刘红旗，男，1963年6月生，山东菏泽人，1990年12月入党，1981年2月参加工作。在职大学学历、管理学学士，高级经济师。现任长安银行行长、党委副书记，拟为陕西金融控股集团有限公司董事长人选，任陕西金融控股集团有限公司党委委员、书记。
丁德明，男，1971年4月生，江苏扬州人，1992年1月入党，1992年8月参加工作。全日制大专学历，在职研究生学历、管理学博士、高级审计师。现任铜川市委常委、副市长（挂职），审计署税收征管审计司副司长，拟为陕西金融控股集团有限公司董事、总经理人选，任陕西金融控股集团有限公司党委委员、副书记。
广大干部群众对公示对象如有意见，可通过来信、来电、来访等形式，向省委组织部反映。
公示时间：3月22日至3月28日
来信地址：西安市雁塔路南段10号陕西省委1号综合办公楼0437号
邮 编：710054
受理电话：（029）12380
85589489（传真）
举报网址：Shx12380.gov.cn
短信受理：13991212380
中共陕西省委组织部
2018年3月21日
来源：微信公众号“陕西发布”
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