谢伏瞻出任社科院院长 曾两获中国经济最高奖(图)

原标题：谢伏瞻任社科院院长，卸任河南省委书记时表态愉快服从组织安排

据社科院官网消息，河南省委原书记谢伏瞻已出任中国社会科学院院长、党组书记。

谢伏瞻昨日刚卸任河南省委书记一职。

中国社科院前任院长王伟光，在今年3月全国两会已出任中国人民政治协商会议第十三届全国民族和宗教委员会主任。

3月21日，河南省召开全省领导干部会议。中央组织部副部长吴玉良同志出席会议并宣布中央决定：王国生同志任河南省委委员、常委、书记；谢伏瞻同志不再担任河南省委书记、常委、委员职务，另有任用。

谢伏瞻主持会议并讲话。王国生、陈润儿讲话。

谢伏瞻说，这次河南省委主要领导同志职务的调整，是以习近平同志为核心的党中央从大局出发，通盘考虑河南工作需要作出的决定，体现了党中央对河南领导班子建设的高度重视，对一亿河南人民的亲切关怀，对河南工作的充分肯定。我坚决拥护党中央决定，愉快服从组织安排。中央决定王国生同志担任河南省委书记，是对河南省委班子建设的加强，我们向王国生同志表示热烈欢迎！王国生同志政治坚定，党性观念和大局意识强，政策水平高，实践经验丰富，组织领导能力和改革创新精神强。希望大家全力支持王国生同志的工作，把河南各项工作做得更好。

谢伏瞻说，2013年3月19日我到河南工作，整整五年了。五年来，我时刻牢记习近平总书记的谆谆教导和殷殷重托，从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取真理力量，从总书记调研指导河南工作的重要讲话和指示中把握发展方向，从一亿河南人民对美好生活向往中获取前进动力，怀着促一方发展、惠一方百姓、保一方平安的使命情怀，为中原更加出彩倾注了全部心智和情感，融入了所有甘苦和忧乐。在历届省委、省政府打下的坚实基础上，全省广大干部群众撸起袖子加油干，一张蓝图绘到底，干成了一批强基础利长远的大事，办妥了一批多年想办办不了的要事，实现了一系列具有标志性意义的突破。我们旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”、增强“四个自信”，坚定维护习近平总书记党的领袖和核心地位，坚定维护党中央权威和集中统一领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。我们坚定不移推动科学发展，把持续发挥优势打好“四张牌”作为重要遵循，坚持工业化、城镇化、信息化和农业现代化同步推进，抓住关键调结构、着眼长远谋大局、深化改革添活力、扩大开放增动力、发挥优势强基础，推动经济高质量发展。我们坚定不移增进人民福祉，把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，大力加强农村基础设施建设，着力发展民生事业，持续深化平安河南建设，努力让人民生活得更加美好。我们坚定不移推进全面从严治党，树立正确的选人用人导向，持之以恒正风肃纪、高压反腐，营造了风清气正的政治生态。通过这些年的努力，河南发展势能不断蓄积，在全国的战略地位不断提升，党风政风社会风气明显好转，河南形象明显改善，人民群众获得感幸福感安全感明显提高、自豪感自信心凝聚力明显增强，一个开放自信的河南、一个更加出彩的中原呈现在世人面前。河南取得每一点进步，根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引，是全省人民解放思想、开拓创新、同心同德、不懈奋斗的结果。作为一名河南人，我深感自豪、倍感欣慰。

谢伏瞻说，在河南工作的五年，是人生中极为难忘的岁月，积累了极为宝贵的财富。同志们特别是省四大班子成员和各级领导干部对我的大力支持、无私帮助、充分理解和宽厚包容，让我内心充满感恩。我感恩伟大时代、感恩伟大人民，向所有同志表示衷心感谢。

谢伏瞻说，当前河南正处在决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化新征程的关键时期。我坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，汇聚亿万中原人民磅礴之力，一定能谱写出让中原更加出彩的崭新篇章。五年河南生活，永生中原情怀！我人虽然离开了河南，但心和河南人民永远联系在一起。对“老家河南”的这份热情热爱永远不会变。衷心祝福河南的山、河南的水、亿万河南人民明天更美好！

“政事儿”注意到，今年1月24日，政协第十二届全国委员会常务委员会第二十四次会议通过了第十三届全国政协委员会委员名单，共2158人，谢伏瞻名列其中，在中共界别。他是政协委员中，唯一的一位时任省委书记。同时，他也是十三届全国人大代表。3月14日下午，全国政协十三届一次会议举行第四次全体会议，会议选举政协第十三届全国委员会主席、副主席、秘书长和常务委员。谢伏瞻当选为全国政协常委。

谢伏瞻曾两次荣获中国经济最高奖——孙冶方经济科学奖，也曾两进两出国务院核心智囊机构。

1993年至2006年在国务院发展研究中心工作13年，历任国研中心办公厅主任、国研中心副主任等职；2008年至2013年在国务院研究室工作近5年，担任主任一职。从国研中心到国务院研究室之间的“间隔”，也就是2006年10月至2008年5月，出任国家统计局局长。

国研中心和国务院研究室都是为高层决策提供服务的智库机构，国务院研究室被称为“中南海智库”，主要为国务院主要领导（总理、副总理和国务委员）服务，负责起草重要讲话，承担综合性政策研究和决策咨询任务。

谢伏瞻担任国务院研究室主任的近5年间，参加了十七届四中、五中、六中全会文件和“十二五”规划纲要的起草工作，并组织起草了2009年至2012年的政府工作报告。2010年全国两会闭幕后，中国政府网就曾刊发文章《国研室主任谢伏瞻解读温家宝所作的政府工作报告》。

2013年，谢伏瞻“空降”河南，出任省长；2016年3月任河南省委书记。

责任编辑：张玉