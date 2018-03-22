原标题：“僵尸企业”如何清理？这个“利器”很关键→

在2018年政府工作报告中，“坚持用市场化、法治化手段淘汰落后产能。加大‘僵尸企业’破产清算和重整力度”再被提及。

之前，中国的破产审判制度虽然已经有三十多年的历史，但是却一直发展迟缓，案件不多，是何原因？作为清理“僵尸企业”的利器，破产审判能否有效发挥作用？

《中国经济大讲堂》特邀重量级嘉宾杜万华，为您深度解析“僵尸企业”，怎么“破”？

杜万华，最高人民法院咨询委员会副主任，最高人民法院民法典编纂工作研究小组副组长，中国法官协会副会长。

他长期从事法学研究与审判工作，参与或指导了大量重大复杂疑难案件的审理；先后参与民法总则、侵权责任法、物权法、民事诉讼法等法律的立法工作，并主持起草了十多部司法解释，是民商事审判领域的权威专家。

聚焦一： 什么是破产制度？

我们现在的破产制度是由破产清算、破产和解、破产重整三部分构成的。

破产清算：债务人正常的交易过程中间，由于对市场的判断错误，出现了不能清偿到期债务的情况。按照法律对这些不能清偿的债务进行豁免，这就是破产清算制度。

破产和解：如果这个债务人他生产的产品是有市场的，给他一点周转金，也许他这个企业还会活，那么这个制度就会造成债权人和债务人的双赢。于是一种新的破产制度就产生了，这就是破产和解。

破产重整：有些企业的产品不能适应市场发展的需要，技术含量没有及时更新换代，所以产品卖不出去，或者企业的管理出现了问题，但是如果有新的投资人，对这个产品的技术或者说企业管理进行改造，可能这个企业生产的产品就能够适应市场的需求，这样就出现了另外一种制度叫做破产重整。

聚焦二：破产案件为什么这么少？

理念问题

很多沿海一带的一些企业家，宁肯借高利贷、跑路，也不愿意申请破产，把破产看成是一件很丢人的事情。

面子问题

我们不少地方会认为，企业破产可能会对我的国内生产总值、对我的形象工程是有影响的。很多人不愿意让这些企业破产，而且希望这些企业通过维稳，能够争取一些经费。

专业问题

1998年到2002年这段时间，在开展国有企业改革的过程中，人民法院是大力开展破产审判工作的。但是并没有专业化，改革完成以后，这项工作就放下了，队伍也散了，机构也没有了，以后的破产审判就再也抓不起来了。

聚焦三：怎样开展好破产审判工作？

需要更多专攻破产案件的法官

从目前来看，我们国家的“僵尸企业”量还很大，很多案子根本就没有进入到司法程序。随着我们专业化程度的加深，专业审判庭、专业审判队伍的扩大，破产审判案件还会大幅度上扬。

破产管理人能发挥大作用

要保证破产企业能够恢复它的营利能力，对破产管理人的要求就非常高。如果破产管理人要管理一个企业，他就应当有法律人才、会计人才，要有企业管理人才，还要有懂科学技术等这样的人才来管理这个企业。这样的话，企业才能够被救活。

加强执行转破产有利于解决破产案件立案难

如果债权人有一个向人民法院申请破产，人民法院应该受理这类破产。因为进入到破产以后，所有债权人、特别是普通债权人，是公平清偿。它适应的是破产的公平清偿原则，而不是在执行过程中间的，谁查封在先的一个在先原则。

执行移送破产审查工作机制如果建立完善以后，破产案件立案难的问题就可以得到解决。只要有一个人申请，这个案子就可以立案，这个对于供给侧结构性改革、对于清理“僵尸企业”，是最有力的一个手段。

破产重整是救治生病企业最好的手段

破产制度的适用重心在破产重整。现代的投资理念很多人是通过重整的方式，甚至用整体购买的方式来实现投资理念，这一切都要靠市场化来选择。

5建立良好的沟通机制让破产审判更有效率

第一项要建立快捷灵便的信息沟通机制，不单单是指本地、本市、本省，而是指全国乃至全球。

第二项就是要建立政府与法院的破产统一协调机制。比如说破产清算，企业职工的安置维稳需要由政府负责，没有政府这个职能的履行，要想实现破产重整也很难。

聚焦四：破产审判的重要意义

破产能补上我国经济体制的一块短板

中国早已加入世界贸易组织，但是这么多年来，还有一些国家像欧盟和美国还不承认中国的市场经济主体地位，原因在哪儿呢？就在于我国市场主体的救治和退出机制尚不完善。

从2016年以来，我们最高人民法院在破产审判工作方面，花了很大气力。这两年以来，就因为破产审判工作这样一项，世界银行在190个经济体营商环境的评估中，在破产这一点上，中国从2013年的82位上升了29位，变为53位。

破产有助于产业转型升级

现在科技革命的成果要转化为生产力，大量的传统产业要升级换代。产业结构的调整，要通过对企业本身的设立、兼并、重组、破产来实现。

破产能提高企业竞争力

国有企业在面对经济全球化国际竞争、国内竞争的过程中间，它的短板在哪儿？在它的体制和机制的僵化。现代企业制度要建立三大机构，一个是决策机构，一个是执行机构，一个是监督机构。

破产审判工作的开展在当前来讲，是我们国家非常重要的一项任务。开展这项工作，目前来讲很重要的就是要提高我们全社会对于破产审判工作的一个认识，特别是理念上的一个认识。我们破产审判工作开展得好，对党和国家工作大局的服务就会做得更好。

责任编辑：桂强