挖沙船海外倾覆12名中国人失踪 船内曾传出敲击声

原标题：倾覆挖沙船内昨天传出敲击声

中方潜水员正在做下水搜救前准备工作

3月21日上午，一艘载有16名中国船员的挖沙船在马来西亚麻坡附近海域倾覆，造成一人死亡，12人失踪，3人获救，目前获救3人情况良好。昨天上午，外交部领事司表示，中国驻马来西亚使馆高度重视麻坡翻船事件处置工作，继续协调马方全力开展搜救，并要求马方加大搜救力度，想尽一切办法搜救失踪的中国船员。当日13时10分，交通运输部广州打捞局派出的应急小分队已到达马来西亚南部柔佛州附近事发水域，并及时开展水下搜寻。

挖沙船倾覆

18名船员全部落海

马来西亚当地时间3月21日，一搜载有18人、船号为“JBB RONG CHANG 8”的挖沙船在麻坡巴冬水域倾覆。据悉，“JBB RONG CHANG 8”的船长86米，型宽16米，多米尼加籍，倾覆发生时船上有18名船员，其中16名中国人、一名马来西亚人和一名印度尼西亚人。

倾覆发生后，18名船员全部落海。有3名落水船员获救，一人被发现时已经死亡，另有14人仍然失踪。据了解，3名获救人员和一名死亡者，以及12名失踪人员为中国公民。

据马来西亚海上搜救部门反馈，船舶倾覆时间不明，21日8时30分收到求救信号。目前，马方搜救部门已协调7艘船舶在现场开展搜救行动。

昨天上午，外交部领事司表示，中国驻马来西亚使馆高度重视麻坡翻船事件处置工作，继续协调马方全力开展搜救，并要求马方加大搜救力度，想尽一切办法搜救失踪的中国船员。21日下午已经获救的3名中国船员情况良好，目前仍有12名中国船员下落不明。同时，外交部和中国驻马来西亚使馆将继续密切关注事件进展，协调马方全力搜救，并协助船员家属妥善处理相关事宜。

船内传出敲击声

失踪人员或仍在船内

事故发生后，使馆领保官员已于21日傍晚抵达马来西亚柔佛州麻坡翻船搜救中心，与马方搜救总指挥、海警负责人、船务公司总代理等核实情况，紧急商谈搜救事宜。22日上午，使馆领事参赞刘东源抵达麻坡搜救指挥中心，协调督促搜救工作。

中国驻马来西亚大使馆与马方搜救队沟通后透露的消息显示，倾覆船只内部上午传出了敲击声，这意味着船只内部很可能有生命迹象。搜救中心负责人萨尼法·尤素福说，马来西亚的搜救人员已经对附近的区域进行了搜索，但始终没有发现任何失踪人员，失踪人员很可能还在船体里面。两名潜水员成功潜入船舱内部，并在船体内安放了视频装置，但目前仍未发现失踪人员。

马来西亚海事执法机构南区执法组副主任沙尼法坦言，由于该艘大型抽沙船完全翻覆后船内尚有一些空气，预计未来24至48小时船员仍能存活。

马方搜救负责人表示，马来西亚方面已经派出了一支8人组成的潜水员队伍携带潜水工具出海，尝试进入船舱内部，将被困人员解救出来。如果该方案进展不顺利，救援人员可能会尝试另一种方案，将倾覆船只整体拖拽至安全地带，对船舱进行切割后进行救援。

据当地媒体报道称，事发时，相信大部分船员还在酣睡中才没及时逃生。据发生翻覆抽沙船公司的蒋姓船员称，事发时，相信船员都在库房休息。

他说，翻覆的船舱构造有干湿隔离区的设备，具有储备浮力功能，料能让受困船员支撑一段时间，盼望船员仍有生命迹象。

至于不幸遇难的中国籍船员的遗体，已于21日上午10时30分被捞获，救援队伍将遗体运往巴冬渔民码头，并送往麻坡医院太平间解剖。

交通部应急分队

中方潜水员下水救援

昨日上午，交通运输部发布消息称，经报外交部同意，交通运输部已于21日连夜派出7人应急小分队赴马来西亚参与现场施救。

当日13时10分，交通运输部广州打捞局派出的应急小分队（5名潜水员、1名工程师、1名领队）已到达马来西亚南部柔佛州附近事发水域，并及时开展水下搜寻。

据悉，马方组织当地拖轮对倾覆船只实施拖带作业，倾覆船只于22日16时30分到达距事发现场以东11海里的浅水区。随后，中方潜水员下水搜寻，但由于船体结构较为复杂，未能深入船舶内部，17时45分潜水员出水。目前，倾覆船只的一名轮休船长已抵达现场，为现场提供深入船舶作业最佳通道等相关信息，18时40分，潜水员再次下水开展搜寻探摸作业。目前，救助行动正在紧张进行中。

文/本报记者 王天琪 综合央视

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