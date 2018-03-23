陕西省委书记胡和平学习时报头版刊文谈乡村振兴

原标题：实施乡村振兴战略 加快追赶超越步伐

来源：学习时报

党的十九大作出实施乡村振兴战略的重大部署，这是以习近平同志为核心的党中央立足中国特色社会主义新时代、把握我国社会主要矛盾转化作出的战略性抉择，为我们推动新时代农业农村发展提供了基本遵循。我们要认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实习近平总书记对陕西提出的“扎实推进特色现代农业建设”重要指示，提高政治站位，深化思想认识，加快实施乡村振兴战略，下气力推动“三农”工作取得新成效，为新时代陕西追赶超越奠定坚实基础。

深刻认识实施乡村振兴战略的逻辑必然

实施乡村振兴战略，是我们党顺应时代发展要求，总结“三农”工作规律，从决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家全局出发确定的重大历史任务。我们要深刻认识、充分理解实施乡村振兴战略的重要性和必要性。

实施乡村振兴战略具有深邃的理论逻辑。马克思指出，超过劳动者个人需要的农业劳动生产率是一切社会的基础，消灭城乡差别和工农差别是人的自由全面发展的必要条件。党的十八大以来，习近平总书记就“三农”工作提出一系列新理念新思想新战略，特别是在党的十九大报告中确定实施乡村振兴战略，强调农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须坚持农业农村优先发展，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。这与我们党长期以来对“三农”工作的认识既一脉相承又与时俱进，集中彰显了以习近平同志为核心的党中央对新的历史时期城乡关系变迁一般规律的深刻把握，表明了我们党对农业农村发展的认识提升到了一个全新的境界。

实施乡村振兴战略具有深厚的历史逻辑。我们党历来高度重视农业农村农民工作，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把“三农”工作作为重中之重，推动农业农村发展取得历史性成就、发生历史性变革。追根溯源可以看出，乡村振兴战略既汲取了中华民族数千年农耕文明的丰厚养分，又总结了我国百年来乡村建设的不懈探索，更立足于改革开放特别是党的十八大以来农业农村工作的伟大实践，对我们实现强农兴农梦想、实现中国梦具有重要意义。

实施乡村振兴战略具有坚实的实践逻辑。农业强不强、农村美不美、农民富不富决定着亿万农民的获得感和幸福感，决定着我国全面小康社会的成色和社会主义现代化建设的质量。尽管这些年我国农业农村发展有了长足进步，但基础差、底子薄、发展滞后的状况没有根本改变，如期实现第一个百年奋斗目标并向第二个百年奋斗目标迈进，最艰巨最繁重的任务在农村，最广泛最深厚的基础在农村，最大潜力和后劲也在农村。党中央提出乡村振兴战略，根植于我国大地，直指农业农村发展中的不足和问题，必将加快补齐“三农”短板、夯实“三农”基础，为确保“三农”在全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家征程中不掉队提供坚实支撑。

统筹推进乡村振兴战略实施

乡村振兴是一项系统工程，产业兴旺是重点，生态宜居是关键，乡风文明是保障，治理有效是基础，生活富裕是根本，五者统一于农业农村现代化建设。我们要统筹谋划、科学推进，持之以恒做好各项工作，努力让农业成为有奔头的产业、农民成为有吸引力的职业、农村成为安居乐业的美丽家园。

围绕产业兴旺，深化农业供给侧结构性改革。这就意味着农业发展从过去单纯追求产量向追求质量、从粗放型经营向精细型经营、从不可持续发展向可持续发展、从低端供给向高端供给的重大转变。要坚持质量兴农，深化农业供给侧结构性改革，打好特色牌、走好融合路、下好先手棋。打好特色牌，就是大力发展现代特色农业，调整优化农业结构，实施农产品品牌塑造行动，特别在果业、畜牧业、设施蔬菜上做好文章；走好融合路，就是加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进农村一二三产业融合发展，壮大农产品深加工产业集群，特别要推进电子商务进农村综合示范县建设，做强乡村旅游品牌，努力实现乡村经济多元化发展；下好先手棋，用好高校、科研院所技术优势，加强重点品种良种培育等科技攻关和农技推广，让科技成为提高农业发展质量的主引擎。

聚焦生态宜居，搞好农村生态保护和环境治理。在生产方面，坚持绿色发展，开展土壤污染治理与修复技术应用试点，推进投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化。在生活方面，深入开展美丽宜居示范村创建，严格村庄规划建设许可管理，推广生活垃圾分类收集处理机制，推进“厕所革命”。同时，推动农村基础设施提档升级，加快“四好农村路”“气化农村”建设，发展集中供水，推进电网改造升级，加快实现所有行政村光纤全覆盖。在生态方面，鼓励农民在房前屋后种树植绿，加强农村突出环境问题综合治理，形成自我循环的乡村自然生态系统。

紧扣乡风文明，加强农村精神文明建设。大力弘扬社会主义核心价值观，充分发挥梁家河等红色文化教育基地作用，深化习近平新时代中国特色社会主义思想和中国梦宣传教育。继承创新优秀传统乡土文化，深入挖掘农耕文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，传承好非物质文化遗产，培育挖掘乡土文化人才，更好地发挥乡土文化在凝聚人心、教化群众、淳化民风中的作用。深入实施文化惠民工程，以基层综合性文化服务中心建设为抓手，充分发挥乡村舞台、文化广场、农家书屋等作用，广泛开展充满浓郁乡村特色、农民乐于参与的群众性文化活动。深入推进移风易俗，充分发挥村规民约、红白理事会等作用，坚决遏制大操大办、天价彩礼、人情攀比等陈规陋习，引导农民大力弘扬时代新风，自觉抵制封建迷信等腐朽落后文化侵蚀。

着眼治理有效，完善乡村治理体系。加强农村基层组织建设，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“评星晋级、追赶超越”等活动，壮大基层干部、基层党务工作者队伍，选强配优村“两委”班子，持续整顿软弱涣散基层党组织，更好地发挥农村基层党组织在宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展等方面的战斗堡垒作用。推进村务公开，坚持“村里的事村民商量着办”，创新村民自治的有效实现形式，完善村民代表会议制度，规范村级组织议事决策程序，健全村务监督委员会，形成民事民议、民事民办、民事民管的基层协商格局。完善便民服务体系，加快县乡村三级便民服务基础设施建设，积极探索线上线下相结合的服务方式，大力推行代办协办帮办制度，解决好服务群众“最后一公里”问题。

推进乡村法治建设，加强农村法治宣传教育和法律服务，推广“群众说事、法官说法”经验，深入开展扫黑除恶专项斗争，引导农民依法表达诉求、解决纠纷、维护权益，营造尊法学法守法用法的良好氛围。

突出生活富裕，加强保障和改善民生。紧紧抓住增收这个重点，进一步提升农村公共服务保障水平，努力让农民群众日子越过越好、越过越红火。以鼓励创业促增收，认真落实农民工等人员返乡创业培训五年行动计划，加快培育新型农业经营主体，积极促进家庭工场、手工作坊、乡村车间发展，充分放大创业促增收的倍增效应。以支持就业促增收，完善农民就业服务体系，提高劳务输出组织化程度，切实保障农民工务工权益，从严查处克扣、拖欠农民工工资行为，让农民依靠劳动获得更多收入。以推动农业产业化经营促增收，推广“龙头企业+合作社+农户”经营管理方式，发展农民合作经济组织，鼓励产业链各环节通过股份合作进行利益联结、农工商进行多向多元合作，完善企业与农民的利益联结机制，带动农民持续增收、走向富裕。

整合各方力量实施乡村振兴

实施乡村振兴战略事关陕西追赶超越大局，事关广大农民福祉。要强化组织领导，充分整合各方力量，加大投入力度，坚决打好乡村振兴这场攻坚战持久战。

切实加强党的领导。这是乡村振兴的关键所在。完善领导体制，充分发挥各级党委总揽全局、协调各方作用，健全党委全面统一领导、政府负责、党委农村工作部门统筹协调的农村工作领导体制，切实把党的领导体现到农业农村工作各方面。健全责任体系，完善省负总责、市县抓落实的工作机制，建立市县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略的实绩考核制度，形成层层负责、齐抓共管的工作格局。强化投入机制，建立财政资金投入稳定增长机制和省级层面统筹整合长效机制，推进行业内资金整合与行业间资金统筹相互衔接配合，健全适合农业农村特点的农村金融体系，确保农业农村投入适度增加。加强人才建设，把人力资本开发放在首要位置，着力打造强大的乡村振兴人才队伍，让留在乡村的人留得安心、让回报农村的人更有信心。

坚决打好精准脱贫攻坚战。这是乡村振兴的底线任务。着重做好三方面工作：着力加强深度贫困攻坚，既紧盯“两不愁三保障”目标、全面贯彻“六个精准”要求、扎实落实“五个一批”举措，又突出深度贫困地区，拿出超常举措，坚决攻克坚中之坚、贫中之贫。着力激发内生动力，既加大资源整合和政策倾斜力度，落实好各项帮扶措施，又高度重视扶志、扶智，特别是强化产业和就业扶贫，培养贫困群众发展生产和务工经商的基本技能，切实提高脱贫质量、确保稳定脱贫。着力形成大扶贫的格局，既认真落实中央统筹省负总责市县抓落实的工作机制，强化党政一把手负总责的责任制，又充分调动社会力量参与扶贫的积极性，纵深推进苏陕扶贫协作，巩固和发展大扶贫格局。

全面深化农村综合改革。这是乡村振兴的重要法宝。重点在三个维度上下功夫：扩面，深化农村土地制度改革，扩大农村集体产权制度改革、供销社综合改革、集体林权制度改革、国有林场林区改革等覆盖面，为乡村振兴提供全方位制度性供给。提速，加快推进已经部署的改革，鼓励各地立足自身实际积极实践，探索形成更多可复制可推广的经验。加快推广西安市高陵区农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革等试点经验和榆林市榆阳区赵家峁村、西安市蓝田县董岭村等“三变”改革做法，释放更多改革红利。集成各项改革措施，打出“组合拳”，形成整体“打法套路”，同时注意总结先进典型，发挥其对推动乡村振兴的示范作用。

大力推进城乡融合发展。这是乡村振兴的重要路径。一方面，坚持以工补农、以城带乡，引导城市的资金、技术、信息、人才、管理等资源要素向农业农村流动，推动道路、供水、供电、供气、互联网、污水垃圾处理等城乡基础设施共建共享、互联互通，提升农村发展质量和公共服务水平。另一方面，加快促进农业转移人口市民化，扎实推进以人为核心的新型城镇化，深化户籍制度改革，强化农民工随迁子女义务教育保障，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，实现公共服务常住人口全覆盖，使乡村振兴与新型工业化、城镇化有机结合，形成融合发展的新型工农城乡关系。

作者：陕西省委书记 胡和平

责任编辑：张岩