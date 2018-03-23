云南脱逃涉毒死缓犯曾四次被判刑 三度入狱

原标题：云南脱逃涉毒死缓犯曾三度入狱
新京报快讯 云南德宏州在押死缓涉毒犯黄德军，于22日凌晨3时30分许在押送途中脱逃。目前，云南警方正在悬赏追捕中。新京报记者梳理发现，在被判死缓之前，黄德军曾四次被判刑，并三次入狱。从2003年至2016年间，黄德军在狱中超过8年。
新京报此前报道，22日凌晨3时30分许，云南省德宏州看守所涉毒死缓犯人黄德军，在从看守所转至昆明监狱途中，趁上厕所时溜窗脱逃。新京报记者从德宏州看守所获悉，目前当地公安系统正悬赏抓捕。
2016年10月21日，黄德军因涉嫌运输毒品，被芒海边境检查站抓获，并于当年10月23日，被押送芒市看守所，后被转至德宏州看守所。2018年3月9日，黄德军被云南省高院判处死刑，缓期两年执行。
新京报记者注意到，通过比对云南警方通报的黄德军个人信息，此前，黄德军曾多次入狱服刑。
裁判文书网信息显示，黄德军为湖北房县人，出生于1982年。2000年9月18日，黄德军因犯盗窃罪、抢劫罪，被湖北省房县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；2003年11月10日，黄德军因犯盗窃罪被判处有期徒刑六年，并处罚金人民币2000元，法院撤销原判决中宣告缓刑的执行部分，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币2000元，后于2009年1月21日刑满释放；
2009年12月28日，黄德军因犯非法侵入住宅罪，被浙江省台州市路桥区人民法院判处有期徒刑十个月，2010年7月25日刑满释放。此后，黄德军因涉嫌犯盗窃罪，于2013年3月31日被象山县公安局传唤，次日被刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕。
2013年7月17日，浙江省象山县法院一审认定，黄德军在2012年10月16日至2013年3月31日间，曾四次使用液压钳，在象山县境内盗窃烟酒副食品商店。象山法院一审以盗窃罪判处黄德军有期徒刑二年，并处罚金人民币5000元。
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