李干杰任生态环境部部长党组书记

原标题：生态环境部召开干部大会

李干杰。 澎湃新闻记者 赵昀 图

3月22日下午，生态环境部召开干部大会，中央组织部有关同志宣布了中央关于组建生态环境部和领导班子任命的决定，李干杰同志任生态环境部部长、党组书记。

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