新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

李干杰任生态环境部部长党组书记

李干杰任生态环境部部长党组书记
2018年03月23日 08:53 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：生态环境部召开干部大会

李干杰。 澎湃新闻记者 赵昀 图李干杰。 澎湃新闻记者 赵昀 图

　　3月22日下午，生态环境部召开干部大会，中央组织部有关同志宣布了中央关于组建生态环境部和领导班子任命的决定，李干杰同志任生态环境部部长、党组书记。

责任编辑：张岩

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区