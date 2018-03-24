人民日报：美单边贸保损人不利己 中国奉陪到底

原标题：美国301调查无视中方加强知识产权保护的事实、无视世贸组织规则、无视广大业界的呼声，中方坚决反对并有信心有能力应对任何挑战——谁要打贸易战，中国奉陪到底！

美东时间3月22日，美国总统特朗普签署备忘录，基于美贸易代表办公室公布的对华301调查报告，指令有关部门对华采取限制措施。

“美方无视中方加强知识产权保护的事实、无视世贸组织规则、无视广大业界的呼声，一意孤行，这是典型的单边主义和贸易保护主义，中方坚决反对。”商务部新闻发言人3月23日说，任何情况下，中方都不会坐视自身合法权益受到损害，我们已做好充分准备，坚决捍卫自身合法利益。

美单边贸易保护损人不利己

商务部相关负责人介绍，“301条款”是美国《1974年贸易法》第301到310节，一般而言，“301条款”是美国贸易法中有关对外国立法或行政上违反协定、损害美国利益的行为采取单边行动的立法授权条款。

“‘301调查’由美国自身发起、调查、裁决、执行，具有极强的单边主义色彩。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明说，正因如此，“301调查”自面世以来，一直遭到其他国家反对。1995年世贸组织成立后，“301调查”基本被美国政府束之高阁。

2017年8月18日，美国贸易代表办公室正式对华启动301调查，主要针对与技术转让、知识产权和创新有关的法律政策或做法。

“美国依据其国内法对中国发起贸易调查，并对中国采取限制措施，这是典型的单边主义和贸易保护主义行径。” 商务部条法司司长陈福利说，美国301调查无视世贸规则，也违反了1994年美国总统向国会提交的《行政行动声明》。

商务部新闻发言人说，美方此举不利于中方利益，不利于美方利益，不利于全球利益，开了一个非常恶劣的先例。

在中国国际贸易学会中美欧经济战略研究中心共同主席李永看来，美国如果采取单边贸易保护主义措施，不仅影响中美两国经济，还会产生糟糕的示范效应，进而扰乱整个国际经济秩序。

工银国际首席经济学家程实团队认为，贸易保护主义是主要的换挡风险之一，美方的单边行动可能使全球复苏的提速换挡遇到阻塞，甚至面临无法完成的危险。

不少美国企业和协会普遍对美方单边行动表示担忧，目前已有45家美商协会明确提出反对意见。美国信息技术创新基金会日前发布的一份研究报告显示，如果特朗普政府对从中国进口的信息和通讯技术产品加征25%关税，将导致美国经济未来10年损失约3320亿美元。

无疑，高额关税产生的负担最终将转嫁到美国企业和消费者头上。以钢铁行业征税为例，不仅是上游厂商，下游劳动力市场也会受波及。李永表示，美国政府曾于2002年对进口钢铁征税，当时导致的下游产业失业人数比钢铁行业就业总数还要多。

对外经贸大学教授薛荣久认为，作为世界贸易组织成员，美方竟然做出违背自由贸易原则的行动，让人感到失望和惊讶。美方此举不仅将伤害中国消费者的利益，也将损害美国消费者的利益，还将危害世贸组织成员的利益。

中国国际商会认为，从美国公众提交的301调查评论意见来看，绝大多数的利害关系方均认为相关分歧应当通过对话和协商予以解决。近日，美国数十家商协会再次敦促政府不要对华采取加征关税等措施。美方拟采取的单边措施与其国内主流民意背道而驰。

美国301调查完全站不住脚

“美国301调查无视世贸规则，无视中国实际，无视中美经贸关系互利共赢的本质。”陈福利说。

陈福利表示，改革开放以来，中国坚定地推进市场化改革、扩大投资准入、加强知识产权保护，取得的成效有目共睹。美国无视中国实际情况，无视中美多年来加强经贸合作和知识产权对话的努力，出于国内政治需要对中国提出指责，是不客观的，完全站不住脚。

世界知识产权组织去年底发布的《世界知识产权指标》报告显示，中国国家知识产权局受理的专利申请量逾130万件，超过了美国、日本、韩国以及欧洲专利局的总和。这份报告还指出，中国有望在未来3年内成为全球第一大国际专利申请国。

也有观点认为，对中国部分产品征收高额关税有望成为此次限制措施的主要内容，这被认为是美国希望缩减贸易逆差的手段之一。

事实上，中美经贸关系的本质是互利共赢。美方通过大量进口源自中国的低成本劳动密集型产品，大大降低了美国人的消费成本，提升了“消费者剩余”，实际上是改善了美国消费者的福利，在宏观上也有利于美国抑制通货膨胀。

“在中美经贸合作中，美方是受益的，美国消费者享受到的实惠看得见、摸得着。”白明说。

中国商务部发布的《关于中美经贸关系的研究报告》显示，全球价值链中，贸易顺差反映在中国，但利益顺差在美国，总体上双方互利共赢。据中方统计，中国货物贸易顺差的59%来自外资企业，61%来自加工贸易。中国从加工贸易中只赚取少量加工费，而美国从设计、零部件供应、营销等环节获利巨大。

国务院发展研究中心副主任隆国强认为，中国对美货物贸易顺差原因是多方面的，归根结底由两国经济结构、产业竞争力和国际分工决定，也受到现行贸易统计制度、美方对华高技术出口管制等因素影响。

同样的汇率水平下，中方在劳动密集型产品方面是顺差，而在资本技术密集型产品、农产品和服务贸易方面都是逆差。这充分说明竞争力强的产业，顺差就会多。中美之间，无论出口还是进口，都由“市场说了算”，是两国企业和消费者自主选择的结果。

中国有信心、有能力应对任何挑战

“中方不希望打贸易战，但绝不害怕贸易战，我们有信心、有能力应对任何挑战。”商务部新闻发言人说，关于301调查，中方已经多次明确表明立场。希望美方悬崖勒马、慎重决策，不要把双边经贸关系拖入险境。

交通银行金融研究中心首席经济学家连平认为，面对特朗普政府咄咄逼人的贸易保护政策，中国有必要开展“有理、有利、有节”的斗争，给予坚决反击。在具体反制行业或产品的选择上，鉴于美国农产品、运输设备（飞机、汽车）、服贸等出口对中国市场的依赖程度高，中国可以对这些产品提出反倾销调查或提高关税。

中国国际商会表示，完全支持中国政府已表明将采取必要措施、坚决捍卫自身合法权益的立场，强烈呼吁美国政府与中国政府一道，以建设性的方式解决分歧，避免贸易战的爆发，营造具有确定性的、法治化的国际营商环境，维护中美工商界的共同利益。

3月23日，商务部发布了针对美国进口钢铁和铝产品232措施的中止减让产品清单并征求公众意见，拟对自美进口部分产品加征关税，以平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税给中方利益造成的损失。该清单暂定包含7类、128个税项产品，按2017年统计，涉及美对华约30亿美元出口。第一部分共计120个税项，涉及美对华9.77亿美元出口，包括鲜水果、干果及坚果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗参、无缝钢管等产品，拟加征15%的关税。第二部分共计8个税项，涉及美对华19.92亿美元出口，包括猪肉及制品、回收铝等产品，拟加征25%关税。

“我们已做好充分、全面准备，将密切关注进展，认真评估，一旦中方利益受损，中国将坚决出手！”陈福利说。

责任编辑：霍宇昂