今年养老金涨幅确定为5%左右 三大焦点需要关注

原标题：今年养老金涨幅确定为5%左右

今年养老金涨幅确定为5%左右

连续第三年涨幅下降；两部门要求尽快把调整增加的基本养老金发放到退休人员手中

今年养老金上涨幅度确定为5%左右。

昨日，人社部公布了该部与财政部联合下发的《关于2018年调整退休人员基本养老金的通知》（下称《通知》）。通知明确，从2018年1月1日起，为2017年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2017年退休人员月人均基本养老金的5%左右。

通知明确，统一采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法。定额调整体现社会公平，同一地区各类退休人员调整标准基本一致；挂钩调整体现“多缴多得”“长缴多得”的激励机制，使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金；适当倾斜体现重点关怀，主要是对高龄退休人员和艰苦边远地区退休人员等群体予以照顾。

通知还要求，各地区将按照国务院部署、结合本地区实际，制定具体实施方案，报人社部、财政部审批后抓紧组织实施，尽快把调整增加的基本养老金发放到退休人员手中。

人社部相关负责人表示，此次调整是国家继2016年、2017年连续两年统一调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金以来，继续同步安排适当提高企业和机关事业单位退休人员养老金水平，是保障和改善民生水平的重要措施，进一步体现了机关事业单位和企业养老保险制度的“并轨”，预计将有1.14亿名退休人员受益。

焦点1

今年养老金涨幅为何略有下降？

经济发展步入“新常态”，养老负担越来越重，需统筹考虑各方因素

养老金涨幅连续第三年下降，公开数据显示，我国企业退休人员养老金标准在经历了11年连续以10%左右的幅度上涨以来，从2016年起涨幅下降至6.5%，且将机关事业单位退休人员与企业退休职工并轨上调；2017年，涨幅进一步下调至5.5%；今年涨幅再降0.5个百分点，确定在5%左右。

养老金涨幅是如何确定的？人社部相关负责人解释，养老金调整幅度的确定，需要考虑保障基本生活、分享发展成果、基金可负担三个原则。去年，人社部针对上涨幅度确定曾介绍，是国务院综合考虑我国经济发展新常态和人口老龄化新形势，慎重做出的决策。

人社部相关负责人表示，调整基本养老金，不仅要考虑居民消费价格指数上涨和职工工资增长情况，还要考虑基金支付能力和财政承受能力；不仅要考虑广大退休人员当前切身利益，也要考虑养老保险制度长期可持续发展和广大退休人员的长远权益保障。

上述负责人还表示，我国经济发展已由改革开放后持续30多年的高速发展期步入了中高速发展的“新常态”，职工平均工资水平增速和居民消费价格指数涨幅放缓；同时人口老龄化加速发展、养老负担越来越重，养老保险基金收支压力不断增大，确需统筹考虑各方面因素，合理确定调整水平。

焦点2

每个退休人员养老金都涨5%吗？

平均涨幅是待遇调整的总体水平，不是都按固定比例增加养老金

今年，我国将继续同步调整机关事业单位和企业退休人员的养老金。人社部明确表示，平均涨幅是企业和机关事业单位退休人员待遇调整的总体水平，而不是说企业和机关事业单位退休人员分别以各自养老金水平为基数，都按同一比例调整，更不是简单的对每个退休人员都按固定比例增加养老金。

对于调整“体制内”和“体制外”两种人的养老金水平，人社部相关负责人表示，由于各地的经济发展水平有差异，将充分考虑地区之间的平衡，同时也会充分考虑机关事业单位改革前和改革后待遇调整办法的衔接等因素。

而对于个人而言，上述负责人则表示，由于缴费年限或者工作年限的不同，养老金水平也不同等因素，实际调整的水平也会存在一定差异。

焦点3

养老金上涨所需资金如何解决？

今年实行基本养老保险基金中央调剂制度，调剂余缺

据中国社会保障学会编写的《中国社会保险发展年度报告（2016）》显示，城镇企业职工养老保险基金在2014年支付月数在5个月以下的地区包括新疆生产建设兵团和黑龙江，这两个地区分别可支付3个月和3.5个月。报告认为，未来基金缺口的风险增大。

去年10月底，时任人社部部长尹蔚民还介绍了我国养老金支付的地区差异。据他介绍，黑龙江是现在养老保险基金支付最困难的一个省份，抚养比已经达到1.3：1，而广东的抚养比最高，是9：1。

今年人代会闭幕后，国务院总理李克强在会见中外记者时表示，要保证养老金足额发放、按时领取。李克强提到，个别省份发放养老金之所以有困难，和当地经济下行压力较大、财政减收有关。今年将实施养老金基金调剂制度，中央收取3%统筹调剂，以后还会有所提高，以弥补有些省养老金可能会发生的不足。同时，还会通过划拨国有资产收益来增加社保基金的总量，不仅使它安全，而且拓展盈利空间。

对于上调养老金的资金来源，通知明确，调整基本养老金所需资金，参加企业职工基本养老保险的从企业基本养老保险基金中列支，参加机关事业单位工作人员基本养老保险的从机关事业单位基本养老保险基金中列支。对中西部地区、老工业基地、新疆生产建设兵团和在京中央国家机关及所属事业单位，中央财政予以适当补助。未参加职工基本养老保险的，调整所需资金由原渠道解决。

此外，人社部新闻发言人卢爱红明确表示，今年要实行基本养老保险基金中央调剂制度。该制度将发挥什么样的作用？卢爱红表示，该制度可均衡地区之间由于人口结构特别是人口的流动导致的抚养比差异过大带来的养老保险负担，调剂余缺，进一步在全国范围发挥养老保险互助共济作用，促进养老保险制度的可持续发展。

责任编辑：霍宇昂