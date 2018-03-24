来源：北京日报

原标题：全球目光聚焦北京，市委书记蔡奇发出动员令！

冬奥筹办已正式进入“北京周期”。昨天上午，在北京冬奥组委办公地点首钢老厂区礼堂内，本市召开全面推进2022年冬奥会和冬残奥会筹办工作动员部署大会。市委书记、北京冬奥组委主席蔡奇强调，筹办好2022年北京冬奥会、冬残奥会是北京要全力办好的三件大事之一，更是北京的重大政治责任。全市要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记对冬奥筹办的系列重要指示精神，进一步增强责任感和使命感，全市总动员，全力以赴做好“北京周期”各项筹办工作。市委副书记、市长、北京冬奥组委执行主席陈吉宁主持。国家体育总局局长、中国奥委会主席、北京冬奥组委执行主席苟仲文，中国残联主席、北京冬奥组委执行主席张海迪，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林出席。

会场内摆放着冬奥会展板，播放着相关视频，参会人员都佩戴着2022年北京冬奥会会徽，“北京周期”氛围渐浓。

蔡奇说，冬奥筹办已正式进入“北京周期”，全球目光聚焦北京。今天大会选择在冬奥组委办公地召开，目的是让大家现场感受冬奥筹办氛围，增强冬奥意识和办奥自觉性。

蔡奇指出，

北京携手张家口申办2022年冬奥会，是以习近平同志为核心的党中央着眼于我国改革开放和现代化建设全局，作出的重大决策。习近平总书记对冬奥筹办的系列重要指示为我们做好筹办工作提供了根本遵循，要切实贯彻到筹办工作的各个方面。

要进一步提高政治站位，深化对筹办北京冬奥会重大意义的认识。要深刻认识筹办北京冬奥会、冬残奥会是我国重要历史节点的重大标志性活动；深刻认识北京作为“双奥城市”的巨大荣耀和责任；深刻认识“四个办奥”理念是新发展理念在冬奥筹办中的具体体现；深刻认识冬奥筹办是落实首都城市战略定位、牵引京津冀协同发展的有力抓手；深刻认识冬奥会是满足广大人民群众美好生活需要的重要载体。

蔡奇强调，

要瞄准精彩、非凡、卓越的办赛目标，从12个方面扎实推进各项筹办工作。

一要加快推进场馆和基础设施建设。按照“赶前不赶后”“保质保量”的要求，严格按照时间节点，对每个场馆和重点基础设施项目倒排工期，狠抓工程进度，确保按时完工并投入使用。加强与国际冬季单项体育联合会等合作，积极听取专家意见，严格按照标准进行规划设计和施工建设，确保达到冬奥办赛要求。狠抓质量，强化全过程监督，努力建设精品工程，打造值得传承、造福人民的优质资产。

二要统筹做好场馆运行保障。从今年开始，在三个赛区分别建设示范场馆，成立场馆运行团队，对场馆硬件设施、运行保障进行全面检验，为全面场馆化奠定基础。要建立党委政府部门与组委会“双进入”工作机制，切实发挥业主单位作用。

三要有序推进赛会服务工作。按照“系统规划设计，稳扎稳打推进”的要求，提前谋划，协同发力，确保三赛区提供同一标准的服务。抓紧制定住宿设施建设改造规划，利于赛后利用，同时推动宾馆酒店规范化管理，提升服务水平。做好食品原材料供应保障和配送工作，加强食品安全管理。加强冬奥交通需求预测，从设施建设和服务管理两方面入手，提供安全、高效、可靠、准时、绿色的交通保障。加强安全生产教育培训和隐患排查整改，提供既严谨又便捷的安保服务。要在三个赛区配足配好医护人员，加强医疗救援人员的滑雪技能培训，加强公共卫生工作，防控重大疫情发生。

四要精心创作好开闭幕式。尽早谋划，凝聚各方智慧，在创新上下足功夫，突出文明对话和交流，注重运用高新技术手段，努力创作展现中华文明、代表中国形象、富有冬奥特色的开闭幕式，争取给世界留下美好的奥运记忆。

五要全面提升城乡环境面貌。打好污染防治攻坚战，推动空气质量持续改善，深入开展疏解整治促提升专项行动，加强城乡环境整治，抓好绿化美化，精心设计景观，为冬奥营造优美环境。

六要全面加强宣传推广。抓住筹办重点工作、重要节点，讲好冬奥故事，传播中国声音，在全社会营造良好的冬奥氛围。在青少年群体中深入推进奥林匹克教育，带动青少年参与冰雪运动、服务冬奥筹办。认真落实冬奥会社会文明行动计划，提高城市文明水平。提前做好媒体服务和运行准备。

七要加强无障碍环境建设。全面落实无障碍标准，做好场馆无障碍工作，提供周到便捷的无障碍服务，确保满足赛事需求。要开展无障碍现状摸底调查，制定建设和改造计划，提升全市无障碍环境。

八要努力打造科技冬奥。落实科技冬奥行动计划，加强冬奥场馆建设和冬奥信息技术领域的科技创新，使科技成为北京冬奥会、冬残奥会鲜明亮点。加强冬奥科技成果的推广应用。

九要加快冰雪运动普及发展。围绕“三亿人参与冰雪运动”的目标，深入落实“1+7”政策，从大众体育、竞技体育、体育产业三方面协同发力，不断提升冰雪运动发展水平。

十要深化对外交流合作。在冬奥筹办中主动服务国家外交活动，深化北京对外开放，广泛吸引国内外游客来京观赛。

十一要做好冬奥可持续工作。要落实好可持续任务清单中涉及北京市的43项任务，全面兑现可持续承诺。要加强冬奥会低碳管理，创造丰厚的冬奥遗产。

十二要加强人才培养。瞄准办赛需求，坚持走出去与请进来相结合，创新人才政策，着力打造一支专业化、国际化的人才队伍。

蔡奇指出，

距离2022年冬奥会开幕还有不到4年时间。全市上下要迅速行动起来，形成强大工作合力，高质量、高效率完成好各项筹办任务。

北京市要主动担负起主办城市责任，加强组织领导，强化统筹协调，加强督促检查，确保各项任务按时优质完成。

全市各部门要主动对接中央对口部门，服从冬奥组委的统筹安排，主动上门为冬奥组委提供服务，同时加强相互之间沟通协调，做到心往一处想、劲往一处使、拧成一股绳。要加强与河北省及张家口市的沟通联络，坚持三赛区协同作战，确保工作同向、进展协调。要加强学习，增强本领，把握筹办规律和特点，提高筹办质量和效率。

要充分发挥集中力量办大事的体制优势，广泛动员社会力量参与支持筹办工作。

要从严治党，廉洁办奥，确保把冬奥会办得像冰雪一样纯洁无瑕。

会上，副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东通报了筹办工作进展及下一步重点工作。

中央有关部门和北京市领导，市“两院”、武警北京市总队领导，市人大常委会、市政府、市政协和北京冬奥组委秘书长参加会议。

责任编辑：张建利