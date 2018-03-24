三无网站调查：靠色情内容吸睛 发违法广告赚暴利

原标题：“三无网站”调查：靠色情赌博侵权内容吸睛，发违法广告赚暴利

姿态撩人的性感裸女，奖金丰厚的博彩项目，最新最热的院线大片，层出不穷的游戏私服……

互联网快速发展带来便利的同时，也为不法分子带来可乘之机。一些非法“三无网站”充斥网络，成为侵害版权、损害未成年人合法权益、网络诈骗、暴恐和色情的集散地，违法犯罪滋生的温床。

在刚刚结束的全国两会上，“三无网站”乱象也引发代表委员的关注。全国人大代表、广东省律师协会会长肖胜方接受南都记者采访时表示，他已提交有关著作权管理、互联网生态的建议，建议国家多方联动重击“三无网站”。

在某盗版影视网站，目前正在影院上映的《唐人街探案2》可在线播放。

乱象：“三无”网站大量存在，院线电影可免费观看

非法网站又称“三无网站”，是指没有ICP许可，未经工商登记注册，也未取得信息网络传播视听节目许可证等相关许可的网站。

这类网站内容多样，最常见的是色情网站、赌博网站、盗版影视网站、盗版小说网站等。近年来，国家有关部门开展大量专项整治行动，但这些非法网站如春风吹又生，屡禁不止。

以盗版影视网站为例，去年8月，江苏公安侦破了国内最大网络影视侵权案，打掉侵权网站“迅播影院”。该网站涉嫌非法发行影视作品34835部，数量为国内同类案件之最。此案也是2017年全国扫黄打非办、国家版权局、公安部挂牌督办的重点案件。

近日，南都记者在百度搜索“迅播影院”，仍能找到大量提供盗版影视播放、下载的同名网站，其中一些还同时提供色情影视内容。搜索“最新影视”，可找到更多侵权盗版网上影院，它们大多为“三无”状态，一些网站首页或视频中还会出现博彩、色情网站广告。

在上述网站中，目前正在影院上映的《红海行动》、《唐人街探案2》等电影均有下载资源，并能在线免费播放。一家网站甚至专门开辟了“正在上映的电影”栏目，便于查找。

南都记者试着点开了几部，均能正常播放，只是画面较暗，画质欠佳，音质较差。对此，一家网站注明，“目前最高清晰度为：TC，为非清晰版，比TS好点，如果您有耐心请再等等清晰版。”而已经下线的热门电影《战狼2》、《前任3》、《妖猫传》等，在上述网站都能找到高清版，播放流畅。

色情网站、赌博网站更是杂草般的存在。南都记者在百度搜索“激情”，发现排名前7的网站中3个为色情网站，充斥大量淫秽色情图片、影片；搜索“葡京”，首页显示的10个网站中，9个为博彩引流网站。这些博彩网站的标题和描述看上去正常，如“葡京-物联科技产业网”，“葡京-招生网站”，点开后满屏闪烁的博彩网站广告，导向新威尼斯人、金沙、太阳城等不同博彩网站。

据CNNIC基础技术实验室副主任耿光刚介绍，仅2017年一年，CNNIC域名滥用信息检测系统累计主动发现并认定、处置色情和赌博域名应用就超过45万个。“90%以上不良网站注册年份为近三年（绝大多数在近一年注册），注册年限普遍较近。不良网站限于国内对网络环境的严格治理，经常会采用定期更换网络URL、更改网站关键词等方法来躲避管理。”

某盗版影视网站上，除了院线新片，还有色情影视内容。页面上有博彩网站广告。

成本：建站成本低，境外空间免备案

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍向南都记者介绍，目前“三无网站”大多数使用境外服务器来设立网站，程序快捷简便，同时代价十分低廉，只需在IDC主机商那里购买一个国外空间，也可以直接到国外IDC商购买国外空间，或者在国外购买一个VPS（虚拟主机）。然后将网站域名解析到这已购买的国外空间IP上，最后将网站程序上传到空间就可以达到建站目的。

朱巍说，国外网站是不需要备案的，三无网站通过境外建站的方式，省去了对于ICP的许可申请以及工商登记注册的流程，同时其IP地址也在国外，在发布不良信息时，追踪起来也具有一定的难度。另一部分在国内设立网站，通过技术手段设立二级域名，首先只有当域名做了A记录的解析，空间提供商才会发现并要求备案，若是只做url转发，监管机关和空间提供商都非常难以发现。

南都记者注意到，不少服务商提供免备案的海外主机服务和技术支持。一建站服务商“商务中国”的广告宣传显示，“国内主机必须办理备案，备案周期3到30天，需要邮寄网站备案核验单原件，急需开通网站或觉得备案麻烦的客户推荐购买香港主机，即买即用。而外贸企业建议使用我司的美国主机。”

建一个普通网站的前期成本与域名价格与空间性能有关。虚拟主机的价格与内存、数据库、带宽、网页空间等有关，普通版从几百元到千元不等。

南都记者在“商务中国”看到，不同后缀的域名价格不一，常见的“。com”、“。cn”、“。net”首年注册价格分别为55元、68元、72元，续费价格均为68元/年。南都记者仅花8元就注册了一个后缀为“。xyz”的域名。

此外，南都记者购买了一款150MB空间的小型境外虚拟主机，定位为香港IP，首年收费仅需160元。因境外主机无需备案，由服务商自动解析，通过审核的域名和主机绑定后，网站运营者即可自行充实网站内容，实质性建站。

南都记者体验发现，在购买域名和主机时均需经过实名认证，需要提供真实身份信息、手持身份证照片等。而且境外域名虽然不经过备案，提交购买申请后，需经过接入商和CNNIC审核。记者从购买域名到审核成功、完成绑定，只需一个下午。

关于网站内容的审核，接入商客服人员向南都记者声称会对不法信息进行审核，运营者虽然控制后台，并非什么信息都能发布。但事实上，一些虚假或侵权信息依旧存在。

以“商务中国”为例，其注册的域名www.ffcldcjn.com已被“租用”，其页面内容为早已被禁用的无批文假药“复方川羚定喘胶囊”的宣传广告；另一知名境外IDC服务商如新加坡GoDaddy，租用其旗下域名（www.yunxiaoge.com）和（www.7kk.com）的网站“云霄阁”、“7kk图片”等因涉嫌小说、图片著作权侵权被查封。

某色情网站上，有大量博彩网站广告。

盈利：非法获利手段多样，发违法广告盈利是共同点

相较于极低的违法成本，“三无网站”非法获利手段多样，利润惊人。

南都记者通过梳理中国裁判文书网公布的近年相关判决和公开报道，发现了这些不法网站的盈利套路。

对于色情网站而言，收取VIP会员费盈利外，一些网站还打着裸聊、视频交友的幌子，不断地埋设陷阱，诱骗网友打钱。此外，一些色情网站通过执行一些黑客精心构造的恶意脚本，植入木马，窃取网民的银行帐号、银行密码等套现。

赌博网站以高回报率吸引网友参与赌博，会员买进和中奖之间的差额，即为网站利润。2014年，徐州经济技术开发区人民法院曾审理一起开设赌场案，7名被告均为80后，他们通过开设两个赌博网站，由网友充值换游戏币参赌，短短一年多，累计接受投注赌资金额达人民币2.8亿余元，最终4名主犯以开设赌场罪被判处4-6年不等。

除了上述特性，“三无网站”还有一块共同受益，就是通过加入各种广告联盟发布违法广告获取巨额利益。这些广告包括为淫秽色情网站、赌博网站提供链接等，形成了一个非法内容传播闭环。为骗取点击量，一些网站对用户浏览器实现劫持，从而使得用户每次浏览网页时都会自动跳转到相关广告页面。

对于提供免费观看下载资源的盗版影视网站、盗版漫画网站、盗版小说网站而言，其主要盈利手段就是广告。以去年被打掉的“迅播影院”为例，其主要犯罪嫌疑人姜某通过站长信箱以及论坛等，联系网游公司、境外赌博网站等广告商家。他们靠免费视频吸引高人气，获得非法广告经营额800余万元。

南都记者采访发现，国内部分网络广告联盟，不对网站备案做强制要求。如，“爱联盟”网站对接人员毛毛（化名）就告诉南都记者，能没有备案也可以加入联盟，“只要不是色情的，都可以做”。网络广告联盟一般有CPV展示和CPM弹窗两种计费形式，有图片、文字、弹窗、反馈有效订单等多种广告类型。毛毛告诉南都记者，一般日均1万PV（网页浏览量）的网站，收入在200-500元左右，一般要查看网站权重和流量情况。“小站点的话，可以养养站再做，你现在要挂也可以就是跑不了多少钱。”

在今年全国两会上，全国人大代表肖胜方建议多方联动重击“三无网站”。

整治：人大代表建议多方联动打击，强化广告联盟管理

事实上，为搭建高质量的网络生态文明环境，国家有关部门相继开展“剑网行动”、“净网行动”、“秋风行动”、“护苗行动”等专项治理行动，严厉打击各类网络侵权盗版行为、打击淫秽色情信息，不断加大对网络违法违规行为的打击力度。

为何“三无网站”依然屡禁不止？朱巍告诉南都记者，三无网站难以根除的主要原因有三个：一是违法成本过低，这些网站获取侵权资源的成本很低，即便加上按照现有著作权法处罚成本，相比违法广告收益仍显不足；二是大量违法站点和核心成员在境外，抓捕难度较大，一些国家相关法律并没有对设置网站特别要求许可，很难按照司法协助程序完成救济；三是“三无网站”重建成本很低，扩散传播速度很快，一些“三无网站”在站点被查封后，甚至在数日之内就能完成重建，继续从事违法违规活动。此外，很多广告经营者为了高流量而忽视法律义务，对侵害版权和破坏网络环境的“三无网站”大开“方便之门”，也导致“三无网站”屡禁不止。

在今年全国两会上，“三无网站”乱象也引发代表委员的关注。全国人大代表、广东省律师协会会长肖胜方接受南都记者采访时表示，他已提交有关著作权管理、互联网生态的建议，建议国家多方联动重击“三无网站”。

肖胜方认为，打击“三无网站”盗版侵权，需要国家有关部门、网络运营商、网络平台、广告联盟等多方主体建立联动平台，加强信息共享，切断非法网站的传播源头和资金源头，共同维护网络健康生态。

首先网络运营商应严查备案，落实实名制要求，严格审核认证网站真实信息。肖胜方建议，中国移动、中国联通和中国电信三大网络运营商在最初备案阶段严格把控各大网站的运营资格，落实实名制要求，严查备案。国家有关部门强化网站备案、IP地址、域名等互联网基础管理，建立常态化的“举报—查处—取缔”机制，强化取缔措施。

肖胜方认为，各大网络平台也应该有所作为，应联动治理，完善“黑名单”制度，切断非法网站传播途径。如各大浏览器、安全软件、域名解析商、搜索引擎服务商、应用市场等平台应该推行“黑名单”制度，将存在大量违法违规内容，被权利人多次投诉的三无网站纳入“黑名单”，及时屏蔽，有效切断其传播途径，使其失去曝光率。

此外，针对很多广告经营者为了高流量而忽视法律义务，对“三无网站”大开“方便之门”的现象，肖胜方建议工商管理部门加强对广告联盟经营者主体资格审核责任，强化对广告联盟的管理；广告行业协会对广告联盟相关主体资格进行抽查，一经发现违法违规行为，应采取双罚制，对“三无网站”经营者和广告联盟经营者进行行政处罚。

责任编辑：张玉