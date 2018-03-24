广东中小学将实行校内课后托管服务 可至18点

23日，广东省教育厅明确要求全省中小学充分利用学校在管理、人员和场地等方面的优势，承担起学生课后服务的责任，课后服务包括在校早午餐服务、午休和课后托管三项内容，时间为早上上课前、中午及下午放学后至18：00止，有条件的学校还要主动为有需求的学生提供早餐、午餐服务。

托管期间，各中小学也不得在课后托管期间安排教学或变相补课。中小学生是否参加校内课后服务，将由学生家长自愿选择，课后服务也坚持普惠原则，以财政投入为主，家长合理分担运行成本的做法。这一举措也有望解决长期困扰众多家长孩子放学去哪儿的难题。

（央视记者 张琦）

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