南沙一渔民出血休克 海军航空兵战机紧急起飞救援

原标题：渔船求救，战机紧急起飞，上演生死时速

海军运输机由琼岛某机场紧急起飞，将南沙一渔民转送至海口187医院，使病人转危为安。3月23日，海军航空兵某驻琼训练飞行团上演了一场与时间赛跑的“生死时速”。

22日下午2时，某岛礁驻训单位接到渔船求救，该船渔民李凤来出现吐血、高烧，并且人已休克。该单位第一时间出动医疗小组，经初步会诊，发现该病人上消化道出血，出血量已达1000CC，医护人员立即采取抗休克治疗、升压等措施，但仍需进行手术进一步确定病因。但岛上医疗条件受限，无法实施手术。

驻训单位领导当即决定：向上级申请飞机，进行紧急救援。23日上午7时，正在南海海域进行驻训任务的海军航空兵某飞行团分队接到上级“赴岛转送伤员的命令”。该机组立即启动协调转运方案，第一时间赴岛转运病患。

23日10时10分，带着李凤来及随行军医的运输机向海口方向出发。飞机轰鸣，一路飞驰，依照计划时间准时送达手术室。

来源：“南部战区”微信公众号

责任编辑：桂强